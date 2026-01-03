「神村を知れた。めちゃくちゃ大切な２勝」大躍進した水口のエースが得た財産「日本で１番レベルが高いところを感じれた」【選手権】
１月２日に開催された高校サッカー選手権３回戦で、29年ぶり16回目の出場の水口（滋賀）が、プロ内定者３人を擁してインターハイを制した神村学園（鹿児島）とUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで対戦。０−４で敗れ、1979年度に記録した過去最高と並ぶベスト８進出を逃した。
夏の王者の壁は高かった。序盤こそ何とか猛攻に耐えるも、29分にFW倉中悠駕（３年）に先制点を許したのを皮切りに失点を重ね、快進撃を続けていた水口の冬が終わった。
前線で身体を張って奮闘し、大いに貢献したものの、無得点で選手権を去ることとなったFW池口遼（３年）は涙を流した。
「今までやってきたことが中々できなくて...大会を通して得点もなくて、チームを勝たせることができなくて情けない。だけど、みんなとここまで来れたことは絶対今後の自分の財産になる。ここまで来たことは胸張って、今日のビデオをしっかり見て今後に活かしたい」
滋賀県リーグを戦う自分たちと、プレミアリーグWESTでJクラブのユースと鎬を削る神村学園。どんな部分で差を感じたのか。
「運動量や守備の強度、１つ１つのトラップであったりとか、全ての面においてレベルが高かった。でも１個も手が出なかったわけではない。足りない部分を自分で探して、神村の人たちに一歩でも近付けるように、大学までの残り期間と大学でやりたい」
大阪学院大学でプロ入りを目指すエースは、終盤にCKから惜しいヘディングシュートを放ち、初戦から相手のシュートを０本に抑え続けていた難敵を脅かした。
そしてまた、１回戦で上田西（長野）を１−０、２回戦で広島皆実（広島）を３−１で下し、神村学園戦まで辿り着いたこと自体が非常に大きい。
「県内だけやったら絶対プレミアのチームとできないので、去年の夏の王者ってこともあって、日本で１番レベルが高いところを感じれたのはすごく大きい。
今後サッカーを続けていく上で、『神村と戦いたい』っていうのがあったので、そこまで持っていくための大切な２勝やった。そこを勝ち切れて、神村のトップレベルのサッカーを知れたのは、大学でサッカーをやる上ではめちゃくちゃ大切な２勝やったと思う」
ソン・フンミンを愛し、セルヒオ・アグエロとカリム・ベンゼマを参考にしている池口は、今後に向けて「点を取ってチームを勝たせられる選手になりたい」と誓った。選手権を糧にスケールアップし、プロへの扉を開けるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！
夏の王者の壁は高かった。序盤こそ何とか猛攻に耐えるも、29分にFW倉中悠駕（３年）に先制点を許したのを皮切りに失点を重ね、快進撃を続けていた水口の冬が終わった。
「今までやってきたことが中々できなくて...大会を通して得点もなくて、チームを勝たせることができなくて情けない。だけど、みんなとここまで来れたことは絶対今後の自分の財産になる。ここまで来たことは胸張って、今日のビデオをしっかり見て今後に活かしたい」
滋賀県リーグを戦う自分たちと、プレミアリーグWESTでJクラブのユースと鎬を削る神村学園。どんな部分で差を感じたのか。
「運動量や守備の強度、１つ１つのトラップであったりとか、全ての面においてレベルが高かった。でも１個も手が出なかったわけではない。足りない部分を自分で探して、神村の人たちに一歩でも近付けるように、大学までの残り期間と大学でやりたい」
大阪学院大学でプロ入りを目指すエースは、終盤にCKから惜しいヘディングシュートを放ち、初戦から相手のシュートを０本に抑え続けていた難敵を脅かした。
そしてまた、１回戦で上田西（長野）を１−０、２回戦で広島皆実（広島）を３−１で下し、神村学園戦まで辿り着いたこと自体が非常に大きい。
「県内だけやったら絶対プレミアのチームとできないので、去年の夏の王者ってこともあって、日本で１番レベルが高いところを感じれたのはすごく大きい。
今後サッカーを続けていく上で、『神村と戦いたい』っていうのがあったので、そこまで持っていくための大切な２勝やった。そこを勝ち切れて、神村のトップレベルのサッカーを知れたのは、大学でサッカーをやる上ではめちゃくちゃ大切な２勝やったと思う」
ソン・フンミンを愛し、セルヒオ・アグエロとカリム・ベンゼマを参考にしている池口は、今後に向けて「点を取ってチームを勝たせられる選手になりたい」と誓った。選手権を糧にスケールアップし、プロへの扉を開けるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！