目標は「レギュラー完走」 廣麥澗世誓う勝負の1年での走攻守の進化【vol.2】
廣瀬は勝負の3年目の目標に1軍完走を掲げた(C)CoCoKARAnext
来季について問われると、廣荑隆太は迷いなく「最初からレギュラーとして1軍完走」と言い切った。ウインターリーグでの手応え、新しい打撃感覚の導入、先輩たちから受ける刺激。現在進行形で取り組んでいる成長のプロセスと、チーム内で担いたい役割を聞いた。
廣荑は、来季の自らの立場をはっきりと描いている。
「来年は最初からレギュラーとして、1軍を完走したい」
もちろん高い目標だが、そのためにまず取り組んでいるのが守備力の向上だ。安心して任せられる守備を身につけ、その上で打撃で存在感を示すことを理想に掲げる。
「まず守備で信頼されること。そのうえでバッティングは調子の波を小さくしたい。走攻守すべてを磨きたいと思っています」
オフの取り組みも具体的だ。プエルトリコのウインターリーグに参加し、速球への対応に磨きをかけた。
「タイミングの取り方を学びました。しっかりタイミングが取れれば結果はついてくる感覚があります」
必要だと感じた“新しい感覚”は積極的に吸収する。球団でのトレーニングとは別に、様々な指導者のもとに足を運ぶことも増えたという。
チーム内で参考にしている選手を聞くと、正木智也の名前が挙がった。慶應高、慶應大でともに汗を流した先輩だ。
「正木さんとはバッティングの話が合う。同じ環境で高校、大学とやってきた仲間でもあるし、1軍で活躍している姿は大きな刺激になります。柳町（達）さんもそうです。自分にもできるんじゃないかという勇気や刺激をもらっています」
同じポジションには牧原大成という絶対的存在がいる。それでも「その中でも『左投手の時は廣荑でいこう』と思ってもらえるようになって、少しでもチームの輪に入っていければと思っています」と虎視眈々とチャンスを伺っている。
現時点では球団が求めるものに「応えられていないという感覚は正直ある」ものの、成長は途中段階。目標は明確だ。
レギュラー奪取、そして1軍完走。廣荑隆太の挑戦は、次のシーズンで真価を問われることになる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]