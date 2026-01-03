¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡ÛÊ¡²¬¸©Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö³¹¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¡Ê±Ø¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¼òÅÂ±Ø¡×¡¢¤Ç¤Ï1°Ì¤Ï¡©
ÂçÅì·úÂ÷¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©µï½»¤Î20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷3Ëü4383¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö³¹¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¡Ê±Ø¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È ³¹¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¡Ê±Ø¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ãÊ¡²¬¸©ÈÇ¡ä¡×¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2021Ç¯¡Á2025Ç¯¤Î²óÅú¡Ê°ìÉô2020Ç¯¡¦2019Ç¯¤Î²óÅú¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö³¹¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¡Ê±Ø¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú20°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë²È¤¬¤¢¤ê¡¢°á¿©½»¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¿¦¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤È¤¤¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ëËèÆü¤¬¹¬¤»¡×¡Ö»Ò¶¡¤¬ÆÈÎ©¤·¡¢¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹.
µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ä±Ç²è¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¡¢½»¤ß¤¿¤¤¿Í¤È½»¤ß¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¡Ö°á¿©½»¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸µµ¤¤Ê²ÈÂ²¤Èµ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿Í§¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)
2°Ì¡§¼òÅÂ±Ø¡¿É¾ÅÀ74.7¡¿ÊÐº¹ÃÍ73.6¼òÅÂ±Ø¡ÊJR¹áÄÇÀþ¡Ë¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¶è²èÀ°Íý¤Ç½»ÂðÃÏ¤ä¸ø±à¤¬À°¤¤¡¢²ïÍ¿Ãú¸ø±à¤Ê¤ÉË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¡£´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤ËÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¡¢À¸³èÍøÊØÀ¤È¼«Á³´Ä¶¤ÎÎ¾Êý¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë±Ø¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§µÀ±à±Ø¡¿É¾ÅÀ76.1¡¿ÊÐº¹ÃÍ77.7µÀ±à±Ø¡ÊÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¡Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤ÈÎò»Ë¡¦Ê¸²½¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ëÇîÂ¿µì»Ô³¹¤ò¤Ä¤Ê¤°±Ø¤Ç¤¹¡£ÂçÇîÄÌ¤ê¤«¤é°ìËÜÆþ¤ì¤ÐÀÐ¾ö¤ä»û¼Ò¡¢Ï·ÊÞÅ¹¤ä¿·¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢À¸³è¤ÈÍ¾²Ë¤Î½¼¼Â¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
