◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

國學院大學の高山豪起選手(4年)が7区を走り、歴代2位の記録である1時間00分54秒で区間賞を獲得。

トップ・青山学院大学と3分23秒差の4位でスタートした高山選手。11.6キロ地点の二宮通過時にその差を40秒以上縮めると、その後に早稲田大学・中央大学を抜いて2位に浮上。最終的に区間新記録には届かなかったものの、トップまで1分28秒差に詰める見事な走りを見せました。

走り終えた高山選手はインタビューで、「総合優勝を狙っていたので、後続のランナーにも希望を与える走りをしたいと思って走りました」とコメントしました。

4度目の箱根出場となった高山選手ですが、過去3大会はいずれも区間順位2桁台。「どれもふがいない走りをしてしまっていて、監督の期待に応えることができてなかった。今日は4年間の集大成として必ず自分の走りをするという気持ちで走りました」と、最後の箱根で残した好結果を振り返りました。

國學院大學OBで解説の平林清澄さんから「良かったよ。見ていて泣きそうになりました」と声をかけられると笑顔を見せた高山選手。「『過去3回分の結果をすべて払拭してこい』と言ったけど、本当にそれを達成してくれて良かった」と、先輩から称賛の言葉を贈られました。

さらに「走っていて楽しかった？」と問いかけられると、高山選手は「めちゃくちゃ楽しかったです」と返答。それを聞いた平林さんは、「それができたのなら、“終わり良ければ全て良し”のオールオッケーだと思う。また帰ってきて練習を一緒にやりましょう」と声をかけました。