ウィル・スミス（５７）が、男性バイオリニストからセクハラで訴えられた。米メディア「ページ・シックス」が２日、報じた。

バイオリニストのブライアン・キング・ジョセフ（３３）は昨年末、カリフォルニア州ロサンゼルス郡高等裁判所に、スミス本人およびスミスの会社を相手取って訴状を提出した。ジョセフは、昨年行われたスミスの世界ツアー中に「トラウマ的な一連の出来事」が起きたと主張している。

２０２５年３月にスミスとツアーを回っていた最中、ジョセフはラスベガスのホテルの自室に不法侵入の形跡と「ブライアン、また戻る…２人きりで」という性的暴力を示唆する脅しのメモを発見したとされる。

さらに「ウェットティッシュ、ビール瓶、赤いリュック、別人名義のＨＩＶ治療薬のボトル、イヤリング、そして自分には見覚えのない人物の病院の退院書類」を見つけたとも述べている。

ジョセフは、見知らぬ人物が部屋に戻ってきて性的行為に及ぶのではないかと恐れ、ホテルとツアー管理チームに報告したが、管理チームから辱められた上、解雇されたとされる。

これにより「深刻な精神的苦痛、経済的損失、評判の低下、その他の損害」を被ったとジョセフは主張している。

スミスの弁護士アレン・Ｂ・グロドスキー氏は２日、ページ・シックスに対し、「ジョセフの訴えは虚偽で、根拠がなく、無謀だ。申し立てを全面的に否認する。あらゆる法的手段を用いてこれらの主張に対処し、真実が明らかになるようにする」と語った。