¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¼ãÎÓÀµ¶³¤È¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤¬£²Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿£Á£Â£Å£Í£Á¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö£Í¡½£±¡×¤Ç³èÌö¸å¤Îà´Å¤¤Í¶ÏÇá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö£Í¡½£±¡¡£²£°£²£µ¡×¤ÇÂç²ñºÇ¹âÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë£¸£·£°ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢£³°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥¹¡×¤Îº´¡¹ÌÚÎ´»Ë¤ÈÄ®ÅÄÏÂ¼ù¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢ÁêÊý¤ÎÄ®ÅÄ¤ÎÁÇ¹Ô¤¬°¤¯¡¢¤·¤¯¤¸¤ê¤òÈÈ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢£Í¡½£±·è¾¡¸å¤Ë¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡¢¡Ö¥À¥ó¥Ó¥é¥à¡¼¥Á¥ç¡×Âç¸¶Í¥°ì¡¢¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×²ÏËÜÂÀ¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ñ¥ó¥Á¡×¥Ñ¥ó¥ÁÉÍºê¡¢¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡¢¡Ö¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¡×¡¢¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡×¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡¢¡Ö¥À¥¤¥¿¥¯¡×µÈËÜÂç¡¢¡Ö¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¡×°ËÆ£¹¬»Ê¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¡×ÉðÃÒ¡¢¡Ö¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡×¡¢¡Ö£Î£Ï£Î¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¡×°æ¾åÍµ²ð¡¢¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡×Æ£ÅÄ·û±¦¡¢¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×ÆÁ°æµÁ¼Â¤é¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤¯¤¸¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖµÞ¤Ë¼ýÆþ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤ª¶â¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¥â¥Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬µÞ¤Ë¥â¥Æ¤À¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ë½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¸Õ»¶½¤¤¿Í¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤ÆñÙ¤µ¤ì¤ë¿ÍÌ®¥È¥é¥Ö¥ë¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ½µ´©»ï¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¤ª¶â¤È¿ÍÌ®¤Ï´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¤¤¿¤Í¡£¡Ø¤ª¶âÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¤¤ë¤·¡£¤¢¤Ã¤¿¤Í¡¢½÷À¤È¤Î°û¤ß²ñ¤ÎÍ¶¤¤¤¬¡£¤¢¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£ß·Éô¤â¡Ö¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È°û¤ß²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤¿¡£