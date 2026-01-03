HOMINISが今気になる"ふたり"の関係を深掘りする企画「ふたりのこと。」

今回登場するのは、アニメ『魔術師クノンは見えている』で共演した早見沙織×内田真礼。事務所の先輩・後輩でもあるふたりが、お互いの印象や共通点、意外な一面について語り合う。

『魔術師クノンは見えている』インタビューはこちらから

ふたりの息の合ったトークをお楽しみください！

――お互いの第一印象を教えてください

内田「私の中では、『ダンまち』とか『ごちうさ』とか、いろいろ掛け合いをやっていた時期の印象が強くて、イベントも一緒だったりしました。記憶を掘り起こすと......やっぱり"自由な人"という印象ですね。本当に自由に生きていて、あの"早見沙織ワールド"なんですよ(笑)。変わらないんです、ずっと。でもその世界の扉が開かれるまでは、ご本人が結構慎重というか」

早見「緊張しいだから〜(笑)」

内田「意外とスッとされてるけど、一度開くとすごい！食べられてしまいそうな迫力を感じるときがあります。本当に(笑)。イベントとかでもすごく鋭いコメントを残したりしていて、風のように世界が広がる人だなって思ってました」

早見「ありがたいと思っていいんですか？(笑)」

内田「もちろんです(笑)」

早見「最初からすごくベストな距離感で話してくださるのが嬉しいんです。真礼さんも言っていたように、私、結構緊張しがちで。特に初めましての人とすぐに打ち解けるタイプではないので、話すことはできても距離感をつかむのが難しいんです。でも真礼さんは、どんな人に対してもその距離の詰め方が本当に上手なんですよ。みんな2回目くらいで『自分は真礼さんの友達だ』って錯覚しちゃうと思う(笑)」

内田「(笑)」

早見「私も"友達"と言うのはおこがましいですけど、すごく心の距離が近い状態で話せる。気さくに話してくださるし、そしてめちゃくちゃ笑顔がかわいい！」

内田「(笑)」

早見「昔から思ってて、たぶん本人にも話したことがあるんですけど、何年か前に事務所で資料を取りに行くことがあって、そのとき私が椅子に座ってオーディションの順番を待っていたんです。そこに真礼さんが来て、サッと資料を取って、私より先に出られたんですけど、そのときに『お疲れさまです』って笑いかけてくれたんですよ。その笑顔がもう、信じられないくらい良くて！『今の写真撮っとけば絶対表紙だよな〜！』って思うくらい。カメラが回ってない時でも、常に笑顔があるって、本当に素敵だなって思いました」

――そんな何気ない一幕を鮮明に覚えているって、それだけ印象的だったということですね

早見「そうです。本当に印象が強く残っていて。いい笑顔って思いました」

――とても仲が良いお二人ですが、お互いに共通点はありますか？

内田「なんだろう......事務所が一緒？(笑)」

早見「意外に、真礼さんのプライベートのことはそんなに知らないかも(笑)」

内田「そうそう！仕事の話をすることはあるけど」

早見「あ、"家派"ですか"外派"ですか？」

内田「うーん、どちらかというと外派かも......家派？」

早見「私もどっちも好きですね。外にも出ます。あの、ご趣味は？」

内田「(笑)。趣味は野球観戦とか」

早見「アクティブなんですよね」

内田「そうなんです！車に乗るのも好きだったりします」

早見「そこら辺は全然似てない(笑)。私は運転免許持ってるんですけど、気づいたら乗らなくなっちゃって」

内田「あ、そうなんですね！逆に最近ハマってることはありますか？」

早見「この間、別の仕事でUSJに行く機会がりまして。人生で初めて行ったんですけど、久しぶりに絶叫系に乗って『あ！私、絶叫系いける人間なんだ！』って新しい発見がありました(笑)。真礼さんは？」

内田「私はダメだったんですよ(笑)。ダイナソー乗ったあと、もう30分ぐらいグッタリして...。ハリーポッターのアトラクションもダメで」

早見「ハリーポッターも大丈夫でした！でも、遊園地を回ってお互いの楽しいところを探してみたいですよね」

内田「やってみたい」

――遊園地自体は好きですか？

内田「好きです！絶叫系以外は」

早見「お化け屋敷は？」

内田「あ、お化け屋敷も...(笑)」

早見「私もお化け屋敷は苦手(笑)。ご飯食べたりスイーツ探したり、そういう時間が好きです」

――意外でした。そういう趣味の話は、あまり現場ではされないとは...

内田「そうなんです。『魔術師クノンは見えている』のアフレコは、早く終わることも多々あって。現場ではなかなかゆっくり話せなかったですね」

早見「ただ夕方のアフレコだったので、終わったあとに『ご飯行こうか』みたいな流れはありましたね」

――では最後に、お互いにプレゼントを贈るとしたら何をあげますか？

早見「最初に思いつくのは美容製品ですね。真礼さんって美容がすごく好きで詳しいじゃないですか。でも詳しすぎて、ワイン詳しい人にワインをあげられないって気持ちになっていて。でもお好きだろうなとは思っていて、もし限定品とか素敵なものがあったら選びたいですね」

内田「嬉しいです。私はそれこそ最近ワインにハマってて。もう1年くらいずっと買う機会が増えているので、早見さんにおすすめのワインを贈りたいです。ワイン好きな人からもらうワインって特別だと思うし、自分じゃ選ばないようなものをいただけたら嬉しいです」

早見「それは嬉しい！ぜひお願いします(笑)」

文＝HOMINIS編集部 撮影＝MISUMI

放送情報

TVアニメ『魔術師クノンは見えている』

2026年1月TOKYO MX、BS朝日、ＷＯＷＯＷにて放送開始

※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ