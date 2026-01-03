辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃん「初めてのお年玉」ショット公開「可愛すぎて悶絶」「お手手でつかんでてえらい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/03】タレントの辻希美が1月2日、自身のInstagramのストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんが笑顔でお年玉を手にする写真を公開し、話題となっている。
【写真】5児のママタレ「大きくなった」お年玉掴む0歳次女の姿
辻は「初めてのお年玉 ありがとう」とコメントを添え、夢空ちゃんの写真を投稿。ニッコリした笑顔で「ゆめあ」と書かれたポチ袋をつかむ様子を披露した。同投稿ではそのほか、家族で初詣に行った様子や、書初めをした様子なども公開されている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて悶絶」「お手手でつかんでて偉い」「ニコニコでいい子」「夢空ちゃん大きくなったね」「お年玉もらえて嬉しいね」「抱っこしたい」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
