LE SSERAFIM、アメリカ最大規模の年越し番組でステージ披露！史上初の日本人出演

ガールズグループLE SSERAFIMは、新年をアメリカ・ニューヨークで迎えた。

【写真】カズハ＆IVE・レイ、仲良し2SHOT

去る2025年12月31日（現地時間）、ニューヨークのタイムズスクエアで『Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2026』（以下、『New Year's Rockin' Eve』）が開催された。

LE SSERAFIMは、『New Year’s Rockin’ Eve』で現地の観客を前にステージを披露した史上初のK-POPガールズグループとなり、2025年の最後までグローバルな影響力を証明した。

さらに、宮脇咲良とカズハは、日本人アーティストとして初めて『New Year’s Rockin’ Eve』に出演するという歴史的快挙を成し遂げた。

（写真＝Courtesy of Dick Clark Productions）LE SSERAFIM＆ライアン・シークレスト

LE SSERAFIMは、赤を基調とした衣装で登場し、強烈な印象を与えた。観客の熱い歓声を浴びながら、1stシングル『SPAGHETTI』のタイトル曲『SPAGHETTI（Member ver.）』と4thミニアルバムの同名タイトル曲『CRAZY』のパフォーマンスを披露した。

中毒性の高い楽曲にあわせて、観客は一緒になって踊りながらステージに夢中になった。5人のメンバーは、多彩な表現力と圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了した。

（写真＝Courtesy of Dick Clark Productions）LE SSERAFIM

『CRAZY』は、昨年開催した初のワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」にて、世界各地で大合唱を巻き起こしたことで話題になった。これを証明するかのように、イントロ音源が流れ始めるや否や、現地の観客の大歓声に包まれた。さらに、圧巻のダンスブレイクは、世界中の視聴者に大きな衝撃と強い印象を残した。



LE SSERAFIMは、司会者のライアン・シークレストとのインタビューで、「ニューヨークでメンバーたちと一緒に新年を迎えることができるなんて夢のようです。観に来てくださったすべての方々、視聴者の皆さんに心より感謝をお伝えしたいです」と述べた。

（写真＝Courtesy of Dick Clark Productions）LE SSERAFIM

続けて、「特に、FEARNOT（LE SSERAFIMのファンネーム）の皆さんに感謝をお伝えしたいです。このステージに立つことができて本当に光栄です」とファンに感謝の意を表した。



なお、2025年を華やかに終えたLE SSERAFIMは、2026年の活動に対する世界中からの期待が寄せられている。彼女たちは、来る1月31日〜2月1日に韓国・ソウルの蚕室（チャムシル）室内体育館でワールドツアーのアンコール公演を開催する予定だ。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。