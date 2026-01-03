「小説家になろう」の略語は？アニメ・漫画好きなら即答してほしい！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「小説家になろう」の略語は？
「小説家になろう」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、3文字です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「なろう」でした！
なろうとは、日本最大級の投稿型小説サイト「小説家になろう」のことで、誰でも自分の作品を気軽に執筆・投稿したり、閲覧することができます。
出版社の協賛による文学賞も主宰しており、文学賞を受賞してデビューした作家やその作家の作品は「なろう系」とも呼ばれ、“平凡な主人公が突如放り込まれた異世界で活躍する”といったストーリー展開が特徴的です。
代表作には、『Re:ゼロから始める異世界生活』や『転生したらスライムだった件』、『薬屋のひとりごと』などがありますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『小説家になろう』
・『デジタル大辞泉』（小学館）
ライター Ray WEB編集部