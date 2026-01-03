「小説家になろう」の略語は？アニメ・漫画好きなら即答してほしい！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

「小説家になろう」の略語はなんでしょうか？

正解は「なろう」でした！

なろうとは、日本最大級の投稿型小説サイト「小説家になろう」のことで、誰でも自分の作品を気軽に執筆・投稿したり、閲覧することができます。

出版社の協賛による文学賞も主宰しており、文学賞を受賞してデビューした作家やその作家の作品は「なろう系」とも呼ばれ、“平凡な主人公が突如放り込まれた異世界で活躍する”といったストーリー展開が特徴的です。

代表作には、『Re:ゼロから始める異世界生活』や『転生したらスライムだった件』、『薬屋のひとりごと』などがありますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

