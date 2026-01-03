◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

“古桜復活”を目指す日大が２０１４年以来１２年ぶりのシード権へ、９区の主将・中沢星音（せおん、４年）がシード圏内の１０位でタスキをもらって走り出した。

箱根９２回の出場を誇る名門で３年生から主将を務める中沢。前々回大会では同区を務めるも「自分の実力不足もあって、仲間に迷惑をかけてしまった」区間１９位と苦戦。今回はシード権争いの行方を左右する中で「しっかり戦いたい」と前を向く。

今季は苦しいシーズンを過ごした。春先に練習中に息苦しさを感じ、病院へ向かうと肺気胸と診断を受けた。最終学年での想定外の出来事に不安も募ったが、走れない期間は、主将として仲間を支えることに尽力した。「各選手に反省点や目標をよく聞いていた」と主将自ら献身的な姿勢を見せ、チームを一つにまとめた。その結果、今季は１万メートル２８分台以下の選手を１７人擁する史上最速軍団へと成長を遂げた。

リハビリを経て昨年７月に戦列復帰。ピークを箱根一本に定めて調整を重ね、予選会ではケニア人留学生エースのキップケメイ（３年）に次ぐチーム２番手の個人４２位とけん引し、チームの４位通過に貢献。新監督も「よくここまで戻してくれた」と目を細め、本戦での活躍に期待かけた。