レインボーの髪色にド派手な衣装。個性的なキャラクターでかつてバラエティー番組などで活躍した直木賞作家の志茂田景樹さん（85）。2024年に要介護5と認定され、現在は訪問介護や訪問看護などで介助を受けながら自宅で妻と暮らしている。

【画像】志茂田景樹本人提供写真が物語る「“要介護5”の壮絶な日々」

志茂田さんの体に異変が起きたのは関節痛や発熱を伴う「膠原病」だった。2017年には「関節リウマチ」を患い、2019年は出先で転倒し、腰を圧迫骨折。車椅子生活を余儀なくされた。当時、要介護3の介護を受けるようになり、今では要介護5の認定を受け、ベッドで執筆活動を続けている。しかし志茂田さんには不思議と悲壮感がない。

昭和、平成、令和と85年の人生を走り抜ける志茂田さんは、介護ベッドの上で"時代"を見つめている。現在も1日に複数回SNSを更新して言葉を発信。そんな志茂田さんがNEWSポストセブンの取材に、若者のテレビ離れ、日本人と外国人、急激な時代の変化への想いを明かした。【前後編の後編。前編から読む】

──志茂田さんがバラエティー番組で活躍した時代は、テレビ業界に活気があり、テレビの話題は学校、会社、家族の中心にありました。しかし、現在は若者のテレビ離れが進んでいます。

「若い人たちはテレビという受像機から離れただけで、興味のある番組は好きな時間にスマホや、パソコンで観ていますね。

きちっと自主的に選択して観たい番組は自分のやり方で観る。僕も真似をしたいのですが、SNSの投稿や原稿の執筆時間が削られ、無理すると体調を崩してしまいます。うらやましいですね」

──テレビ離れは若者の自主性が高まった結果だということですね。近年、日本が抱える外国人との距離感についてはどうでしょうか。

「日本は島国です。陸続きではないので古代から異民族に支配されたことがありません。そのような環境から日本独自の文化、慣習、信仰が異民族のそれらに覆されるということがなかったと言えます。

戦国時代の後期はヨーロッパから持ち込まれたキリスト信仰が広まったため、日本の実権を握った徳川幕府が徹底して弾圧を行いました。そういうお国柄なので、異民族の文化、慣習、宗教などには強い拒絶反応を抱く人たちが多いのです」

──国民性だということですね。

「でも、世界はグローバル化して日本のように人口の減少傾向が始まっている国では、不足する分野の人材は海外に求めざるを得なくなっています。そのことを理解する日本人が次第に増えていますね。

介護の世界は特に人材不足なので、僕は外国人の熟練したヘルパーさんがこれからはどんどん増えると思います」

──昭和、平成、令和と国民性の変化をどう受け止めていますか。

「昭和は激動の年でした。戦後に限って言えば、どっちを向いても何もない。何もないから、こうしようと夢を描けた時代でした。日本経済の驚異的成長は、当時の若い人たちの夢が簡単に叶っていたら、実現していなかったでしょう。

平成は人類にネットの世界が大きく割り込んできた時代です。若い人たちは、親世代のように戸惑うこともなく、ネット世界に順応しました。SNS、YouTubeが旧メディアに変わって、次第に若者たちの文化を支えるようになりました。反面、熱い人間関係が薄れていった時代ではないでしょうか。

令和は、個人個人がそれぞれの価値観を遠慮せず通していく時代になると思います。その意味ではとても楽しみですね」

──志茂田さんは自宅で家族に見守られながら介護生活を送っています。絆が深い家族にはどんな想いでしょうか。

「同居ではありませんが、長男夫婦、次男夫婦ともに在宅介護に理解があり、協力的です。妻は僕より8歳年下の77歳ですが、本当に献身的に介護してくれます。

私たちは常にこれから先のことを考えています。1、2年先には体力的な問題で妻による介護は厳しくなるかもしれないと思うことがあります。

そのようなときには介護の枠外になりますが、妻の介護を少しでも和らげるために介護を手配するつもりです。さらにその先のことは妻の健康状態が予測できたときに考えるつもりです」

──以前にも増して、85歳にしてXでファンの方たちと意見を交わされています。

「ファンの方々からの僕のXの投稿にいただく返信には、大変嬉しく感動的で自然に頭が下がります。皆さんからの励ましの言葉は、本当に僕を前向きにさせてくれます。創作意欲も燃える炎のようにしてくれます。

そして、どなたのお気持ちの底には『無理はしないで』という深い労わりが横たわっています。けして無理はしません。あせらず、楽しく、カタツムリのあゆみで日々を楽しんでおります。この場を借りて改めて御礼申し上げます。メールや、手紙で励ましていただける読者の方々にも厚く感謝申し上げます」

固定観念に左右されない、柔軟で幅広い志茂田さんの思考は虹色の髪の色のようだった。まだまだ世の世相を作品に描き続けてほしい。

（了。前編から読む）