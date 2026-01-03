「パソコンを使うのが大変で、執筆はスマホでメールの本文欄に原稿を書いたり、あるいは音声入力システムを併用しています」──小説家、絵本作家の志茂田景樹さんは85歳となった。かつてレインボー色のヘアと奇抜なファッションでバラエティー番組を席巻したタレントの文豪は、自宅の介護用ベッドの上で"老い"と向き合っていた。

【画像】志茂田景樹本人提供写真が物語る「“要介護5”の壮絶な日々」

異色の経歴をもつ志茂田さんは、中央大学法学部卒業後に保険調査員、週刊誌記者を経て30代前半で文筆活動をスタート。1980年に『黄色い牙』で直木賞を受賞すると、推理小説、歴史小説など多彩な作品を世に送り出した。

個性的なキャラクターで、執筆活動を続ける志茂田さんの体を異変が襲ったのは、関節痛や発熱を伴う「膠原病」だった。2017年には「関節リウマチ」と診断され、2019年は出先で転倒して腰を圧迫骨折して車椅子生活を余儀なくされた。2024年「要介護5」に認定されたことをSNSで公表して、世間を驚かせた。

要介護5の認定を受けて1年、年々体の自由が効かなくなりつつある志茂田さんがNEWSポストセブンのインタビューに現在の体調、老いなどについて想いを明かした。【前後編の前編】

──現在の体の状態はどうでしょうか。

「関節リウマチは両膝が変形し（く）の字です。当然、歩行は完全に不可能です。両肩、両肘、手首の変形もあり、握りこぶしも不完全な状態です。尿路を安定させるカテーテルも装着しており、車椅子には介助されて乗れることは乗れますが、両腕は痛みます」

──食事や執筆作業は思ったようにできていますか。

「食事や執筆はベッドの縁に腰掛けてやっています。箸は使えず、スプーンも口へ平行に運べず、途中でこぼしてしまいます。

食事は小さめのフォーク1本で済ませています。料理を突き刺して口へそっと運ぶ食べ方で、汁ものなどは妻に介助してもらっています」

──健康的だった頃にくらべると、かなり負担が大きいですね。

「当然、執筆に際しても申し上げた通り時間と体力を使うので、大変です。今はベッドの中で腰掛ける時間は1日6時間程度。"要介護5"なので訪問介護、訪問看護、訪問入浴サービス、訪問診療等の各種サービスはしっかり受けています」

志茂田さんは現在、自宅で生活している。ヘルパーによる訪問介護は毎日あり、木曜と日曜の午前と午後に2回ずつ。その他の曜日は午前中の1回のみ。月、水、金の午後は看護師による訪問看護を受けている。

「ヘルパーさんにやってもらっているのは着替え、尿路カテーテルを装着しているので、下腹部を軽く洗い、拭いて清潔にして尿袋にたまった尿の処理をしてもらっています。それにリハビリパンツの交換、ほぼ全身を拭いてもらい、顔を拭いてもらい点眼などをしてもらっています。

入浴訪問サービスは持ち込んだ特別のバスタブで3人ないし、4人で全身や髪を洗ってもらいながら入浴します。入浴前の脱衣、入浴後の着替えもやってもらいます」

──訪問看護では体温測定、酸素濃度測定、血圧測定などのサービスを受けられるそうですね。ほかにはどんな介助をしてもらっているのでしょうか。

「爪切り、耳掃除などです。僕はリハビリパンツの中で排便する事はありません。それをやっていると部屋が臭くなるからです。それで訪問介護師に介助してもらいながら排便し、処理してもらいます。この10年、下痢をしたことがないので月水金と定まった曜日と時間でそれが可能になるのです。

食事と仕事をしている時は妻の介助になります。いろいろ『あれ持ってきてこれ持ってきて』と、言うことになるのでほかの人では間に合いません」

──思い描いていた80代と、実際の80代ではどうでしょうか。

「若い頃から酒はかなり強い方で、タバコもスパスパふかしてきました。一応、年少児からの気管支拡張症という呼吸器疾患があるので、肺に入れずふかしていただけです。朝方まで飲んでいたのは数え切れないほどあるでしょう。

77歳で関節リウマチを発症するまでは好き勝手をやっていましたね。80代もその延長だと思っていました。でも不摂生はやめて旅行にたくさん行こうと考えていましたが、要介護5の今の僕にはとてもできません」

──老後の旅を楽しみにしていたんですね。

「でも、今の僕が本物で後悔はしていません。前を向いてやることがいっぱいあるし、やりがいもあるからです。自由に動けたときは、読み聞かせや、講演などで特別養護老人ホームや、各種の施設で、体の不自由な人たちを相手に"前を向くことの楽しさ"をテーマに講演をやってきました」

──作家として生きて50年、"やり残したこと"や"抱いている夢"などはありますでしょうか。

「……やり残したことはいっぱいありますよ。実現までに10年以上はかかると思われる夢は却下しました。ただ、依頼されるエッセイの執筆、SNSへの投稿などのほかに書きたい長編小説が3本はあります。これは書き上げられると思います。

ただ、明日は我が身が人の常。そういう事態になったら、書きかけの原稿が残っていたとしても、ここまでやってたんだと満足することにして、悔いはないと思います」

──介護生活のなかで自分と向き合い、前向きに生きる志茂田さんですが、「終活」などを考えたりはしますか。

「息子たちには『僕がいなくなったら、君らがいらないと思ったものはポンポン捨ててくれ』と言ってあります。

必要なくなるわけですから、惜しいものは1つもありません。この世に生まれて、喜怒哀楽の洗礼を受けながら成長してきたのですから、『老いは人生の終わりが近づいてきました』と、いうサインとして捉えています。

その際には"老い"を意識したら少しでも充実させよう、という気持ちがほしいと思います。ごく自然に最後の翼を出してみようじゃありませんか」

（後編につづく）