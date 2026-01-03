高市総理が直面する日米関係の危機…支持層離れに焦ったトランプが突きつける「85兆円の生贄」の正体

2026年（令和8年）が幕を開けた。今年の干支は成功や発展のシンボルとされる「午」。それも「丙午（ひのえうま）」の年である。「丙」は、太陽や明るさや生命のエネルギーを表すとされ、本来であれば、世の中が活動的になり成長する年になるはずだ。

しかし、過去、「午年」に起きた出来事を振り返れば、国内外ともに歴史に残るような衝撃的な出来事が多かったことに気づかされる。36年前の1990年は、日本国内でバブル経済が崩壊し始め、欧州では東西ドイツ統一、中東ではイラクがクウェートに侵攻し湾岸危機が勃発。

24年前の2002年は、国内では、「政治とカネ」の問題で加藤紘一氏ら国会議員の議員辞職が相次ぎ、デフレ不況によって東証の平均株価が最安値を記録したほか、国際社会では、イラク情勢が緊迫し、北朝鮮の核開発の問題が波紋を拡げている。

また12年前の2014年も、広島市で土砂災害、御嶽山の噴火に見舞われ、STAP細胞を巡る論文の捏造が話題となったほか、海外では、ロシアがウクライナ領のクリミア半島に侵攻し、香港で民主化を求める大規模なデモが相次いだ年となった。

今年の「午年」はどんな年になるのか…。

＜高市首相、支持率最強の「ひとり勝ち」をねたむ自民党「長老たち」の狡猾な目論見＞では、高市内閣の支持率が失望に変わる前に打って出るか、実績を積むか。通常国会を前に、高市首相が直面する「解散の決断」の成否を分析した。ではアメリカはどうか。

トランプは11月中間選挙で敗北か

トランプにとってはそれ以上に正念場の年になる。11月に上院の3分の1、下院は全ての議席が改選となる中間選挙を控えているからだ。

現在、トランプ率いる共和党は、上院（定数100）で53、下院（定数435）で220と、辛うじて過半数を維持しているものの、そのどちらかでも民主党に躍進を許せば、トランプはやりたい放題ができなくなってしまう。

筆者の現時点での予測を言えば、条約の批准や人事案の承認などの権限を持つ上院で民主党が過半数を奪還するのはかなり難しい。現有議席で取りこぼさず、しかも共和党が保有する改選22議席のうち4議席を奪取する必要があるからだ。

一方の下院は、過去の中間選挙で政権与党が苦戦する傾向があり、民主党が過半数を奪還すると見る。

トランプからすれば、大統領を弾劾訴追する権限や予算の先議権を持つ下院を民主党に握られ、「ねじれ」状態にされるのは極めてまずい。もしそうなれば、トランプは、議会の協力がなくても権限を行使できる大統領令を連発するか拒否権を発動するしか手がなくなる。

「11ヵ月前、私は混乱を引き継いだ。わずか数ヵ月で、状況は最悪から最高へと好転した」

12月17日、トランプがテレビのゴールデンタイムに18分間、国民に向けて演説し、「2026年には大型減税の恩恵や関税の収入によって経済ブームがくる」と、「私がやってきたことを認めてください」「もっと評価してください」と言わんばかりのフレーズを並べたのは、中間選挙で苦戦が予想される焦りからにほかならない。

問題は、トランプの焦りが内政だけでなく国際社会にも影響を与えかねない点だ。以下の4点は留意しておきたい。

（1）外交でポイントを稼ごうと、ウクライナ戦争を強引に終わらせようとする。

（2）関税政策で生じた物価高抑制のため、4月の中国訪問を契機に習近平と手を握る。

（3）日本が約束した対米85兆円の投資案件に難癖をつけてくる。

（4）日本や韓国に防衛費の大幅な増額を求め、武器の大量輸入を迫る。

トランプを強く支持すると答えた人の割合は、FOXの世論調査で24％、ABCでは21％にとどまり、国民の30〜35％程度はいるとされてきた岩盤支持層にもトランプ離れが起きていることが明らかになってきた。それだけに、「手負いのトラ」がどう出るのか、注目される1年になる。

今、アメリカは、麻薬流入の根源となっているベネズエラへの攻勢を強めている。トランプの狙いは、麻薬組織の撲滅、現政権の交代、そして、埋蔵量世界一を誇るベネズエラの原油だ。

ただ、産油国・ベネズエラをめぐる情勢が緊迫化すれば、直接、原油を輸入していない日本も原油価格高騰の影響を受け、パナマ運河を通って輸入される物品価格上昇の影響を受けることになる。これもトランプの胸先三寸で決まるので要注意だ。

…つづく＜「崖っぷちの中国」が大ピンチに…焦り始めた習近平「暴走」が止まらない独裁者の「過酷な末路」＞では、長期政権を狙う習近平の2026年の動向を予測します。

【つづきを読む】「崖っぷちの中国」が大ピンチに…焦り始めた習近平「暴走」が止まらない独裁者の「過酷な末路」