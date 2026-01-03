自動車の歴史が詰まったテーマパーク

ドイツ・ヴォルフスブルクのフォルクスワーゲン工場のすぐそばに位置する『アウトシュタット（Autostadt）』は、自動車に特化したテーマパークである。

70エーカーの敷地には、フォルクスワーゲン・グループの各ブランド専用のパビリオンが点在し、自動車の歴史・文化・影響力を学べる展示が充実している。実際に試乗できる体験イベントも豊富だ。フォルクスワーゲンとは無関係の車両も多数展示されており、実に多彩なコレクションとなっている。



『アウトシュタット』の見どころを前中後編に分けて紹介する。

アウトシュタットは2000年5月にオープンし、グループフォーラム入口（写真）、各ブランド専用の7つのパビリオン、自動車デザインに特化した博物館『ツァイトハウス（Zeithaus）』など、数多くのアトラクションを備えている。年間約200万人が訪れる。



ポルシェ911

アウトシュタットの敷地内には、風雨から保護するためガラスケースに収められたポルシェ911をはじめ、いくつものクラシックカーが置かれている。



ベンツ・ヴェロ・コンバーチブル

ツァイトハウスは自動車のデザインと進化について紹介する施設であり、フォルクスワーゲンだけでなく他のメーカーも扱っている。この1899年製ベンツ・ヴェロ・コンバーチブルはカール・ベンツ氏（1844-1929）の先駆的な設計を称えるものだ。



メッサーシュミット/FMR KR200

この3輪バブルカーは、メッサーシュミット社が航空機製造を禁止されていた1955年に登場した。同社が再び航空機開発を許可されると、設計の権利はFMR社に売却され、1964年まで生産が続けられた。



フォルクスワーゲン・タイプ2トランスポーター（1950年）

タイプ2（工場での名称。ビートルはタイプ1）は形態によりトランスポーター、コンビ、マイクロバスなどさまざまな名称で呼ばれるが、キャンパーバンとしてもよく知られている。

名称に関わらず、1950年に初登場したこのモデルは不朽の名作であり、最近発売された『ID.バズ』はこのデザインを踏襲している。写真のトランスポーター仕様車は、1902年に登場したドイツの炭酸飲料「シナルコ」の宣伝車両だった。シナルコは現在もドイツ国内で人気のブランドの1つだ。ちなみに、シナルコ（Sinalco）という名称はラテン語の「sine alcholoe（アルコールなし）」を縮めた造語である。



フォルクスワーゲン・ビートル（2003年）

これは単なるビートルではない。最後の1台だ。2003年、新たな排出ガス規制が導入されて販売できなくなった際、メキシコの生産ラインから最後に出荷された車両である。



フォルクスワーゲン・ビートル（1938年）

……そして、こちらは1938年製の初期型だ。前項の車両とともにツァイトハウスに並んで展示され、この古典的デザインの不朽性を称えている。総生産期間64年と、単一モデルとしては史上最長を誇る。



フォルクスワーゲン411 LE（1970年）

フォルクスワーゲン411、いわゆるタイプ4は、同ブランド初のモノコックボディ車であり、ビートルのリアエンジンレイアウトをベースにした最後のモデルである。1968年に最高出力68psの1.7Lエンジンを搭載して発売された。



フォルクスワーゲン1500（1961年）

1961年に登場した1500（タイプ3）は、フォルクスワーゲン初のミドルサイズ車だ。この市場セグメントは後に同ブランドにとって極めて重要なものとなる。発売時にはセダン、ステーションワゴン、カブリオレ、クーペ、コンバーチブルの各ボディタイプが用意された。1968年には、量産車として電子燃料噴射装置を初めて搭載した（オプション）。1973年までに250万台以上が生産された。



フォーミュラ・スーパーVee

米国のフォーミュラ・フォードに相当するフォーミュラVeeは、シングルシーターのジュニアカテゴリーであり、米国で始まるとすぐにドイツへと広がった。当初はビートルのエンジン、トランスミッション、サスペンション、ブレーキを搭載し、出力は40psに制限されていたが、後に100psまで引き上げられた。1971年にはスーパーVeeが導入され、タイプ3から流用した1.6Lエンジンを搭載し、120ps超の出力を実現した。



フォルクスワーゲン・シロッコ・グループ2

フォルクスワーゲン車をベースにしたセダンレーシングカーとしては、初めて成功したモデルである。グループ1シロッコは1974年にエッカート・ベルク氏によって開発され、ドイツ・サーキット選手権の1.6Lクラスで圧倒的な強さを見せた。



フォード・モデルT（T型）

自動車の歴史を称えるのであれば、大量生産に革命をもたらしたこのモデルTを挙げないわけにはいかない。当然ながら、アウトシュタットのフォード・モデルTは黒色で展示されている。



ボルクヴァルト・イザベラ（1955年）

イザベラはツァイトハウスでBMW 1500の隣に展示されているが、これには理由がある。1961年にボルクヴァルトが倒産した後、BMWはドイツの中産階級に支持されたイザベラのデザイン要素を数多く吸収し、新型1500に反映させたのだ。

（翻訳者注：この記事は「中編」へ続きます）



