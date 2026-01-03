モノマネ芸人のMr.シャチホコ（32）が2日放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ 2026新年会SP」（後11・40）にゲスト出演。人生を変えた歌手の和田アキ子（75）との出会いについて語った。

Mr.シャチホコは「Mr.Children」の桜井和寿のモノマネをきっかけにテレビ出演が増え、その後、和田アキ子のモノマネでブレークした。ブレークには「アッコさんの手助けもあった」という。

テレビ番組に出始めた頃に爆笑問題・太田光が和田に「めちゃくちゃ面白いの知ってます？」と言ったところ、和田が「ウチ、（Mr.シャチホコを）知らんねん。あいさつとかもないし」と返答。これを番組スタッフが面白がり「ドッキリにしよう」と画策した。

番組内でMr.シャチホコがモノマネをやっていることを和田が「認めない。モノマネをさせない」というドッキリを仕掛けたところ、Mr.シャチホコは「アッコさんとの初めての出会いがドッキリで、めちゃくちゃ怖くて番組で泣いてしまって…。そしたら、まさかこんな図体のでかい男が大泣きすると思わなくて、アッコさんもテンパっちゃって泣き出しちゃって」とまさかの事態に発展した。

ただ、それをきっかけに「段々、ご飯とかも連れて行ってもらえるようになって」と親交を深め、和田からある時、「もうお前はファミリーや。うちのこと『アッコ』って言ったら1回ごとに罰金1000円や。ほんまに仲良いヤツはな、アッコって呼ばへんねん。『アコ』って呼ぶねん」と“和田アキ子ファミリー”に認められた。

さらに、和田が長年出演していたパチコンのテレビCMを「シャチホコ、お前やれ」と指名したそうで、「自分がずっと出てたCMを譲ってくださる。訳分からないことが起きて…」と回想。結果的に「3年間もそのCMやらせていただいて、契約金とかも据え置きまではいかないですけど、その辺とかもアッコさんパワーで信じられない金額」と高額だったという。

そして「コロナ禍に地方営業とかゼロなったんです。そのCMだけで1年間暮らせたんです。ちょっと、本当にアッコさんいなかったら死んでた。コロナ禍だったので」と感謝しても仕切れないと振り返った。

また、「それをうれしいから、感謝の気持ちで話すじゃないですか？“アッコさんにこんなんしてもらって…”」と和田本人に伝えると、和田が「ええ？覚えてへんな」と気を使わせないよう返答するといい、「カッコイイ！」とその後の対応にも感謝していた。

この話を聞いたMCの千原ジュニアも「CM譲ったって話は芸能界でもないで？」と超異例と驚いていた。