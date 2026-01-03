第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）は３日、復路が行われて、レースは終盤に入っている。

読売新聞オンラインでは、早稲田大学時代に４年連続区間賞を獲得し、総合優勝も経験した箱根路のレジェンド、武井隆次さん（５４）がライブ解説でレースを解説する。（デジタル編集部）

２位の国学院大は戸塚中継所で、トップの青山学院大と１分４４秒差でたすきリレー。７区の高山豪起が区間歴代２位の快走をみせ、８区の飯國新太も、最初は抑え気味ながら後半の遊行寺坂で、持ち前の上りの強さを見せた。逆転優勝のためには、９区で、青山学院の姿が見える１分くらいの差に詰め、１０区につなぎたい。そうでないと、８区は塩出翔太が区間新記録で走った青山学院大も慌てないだろう。

中央大の８区佐藤大介は、前半にかなり飛ばし過ぎたせいか、遊行寺の坂では少しペースを落とした。戸塚中継所で青山と３分１４秒差の３位通過。９区にエースの吉居駿恭を回した価値が問われる展開になった。吉居が仮にトップと２分以上縮めて１分以内差まで詰めるとすれば、相手ランナーの力量を考えれば大記録が必要になる。

たけい・りゅうじ １９７１年生まれ。東京・国学院久我山高で高校初の５０００メートル１３分台をマーク。早大時代は箱根駅伝で４年連続区間賞（１区、１区、７区、４区）、うち３度が区間新記録で、同期の花田勝彦、櫛部静二と並び「三羽がらす」と呼ばれた。卒業後はエスビー食品で２００２年びわ湖毎日マラソンを２時間８分３５秒で優勝。０２年アジア大会男子マラソン銅メダル。引退後はエスビー食品のコーチ、監督を歴任。現在は「したまちアスリートクラブ」の監督として小、中学生を中心とした後進ランナーの指導にあたっている。