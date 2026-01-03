Ｇカップ・東雲うみ、下乳あらわな写真集 ネット衝撃「攻めすぎ！」「際どい！」
グラビアアイドルの東雲うみが、自身のXを更新。冬コミで発売した写真集『あらわ。』の表紙を公開し、ネット上で話題になっている。
【写真】Gカップの下乳あらわ！ニット姿の東雲うみ
表紙は下乳が丸見え＆ニット姿で、写真集のタイトル通り豊満ボディが“あらわ”で、「いつもより、少し無防備な東雲が映ってます」と伝えた。
これにファンは「うみちゃん、攻めすぎです！」「あらわ だわ〜 際どい！」「下乳サイコー女神！」「目線がセクシー！」などと反応している。
東雲は埼玉県出身。大学卒業後に会社員として働いたのち、2020年にグラビアデビュー。Gカップのバストと100センチヒップのグラビアが話題で、現在はコスプレイヤー、タレント、モデラーとしても活躍しており、YouTubeチャンネル『うみちゃんねる』の登録者数は115万人を超えるなど、多方面から注目を集めている。
