「おなかが前に突き出るように出たら男の子・横に広がるように出たら女の子」――そんな昔からの言い伝えは本当に当たるのでしょうか。株式会社ベビーカレンダー（東京都渋谷区）が真相を調べるべく実施した「噂の真相」に関するアンケート調査によると、おなかが横に広がるように大きくなったママの9割が「女の子」を出産していたことがわかりました。



調査は、同社が企画・運営している『ファーストプレゼント』『おぎゃー写真館』『ベビーカレンダー全員プレゼント』のサービスを利用した全国の1人以上子どもがいるパパ・ママ297人を対象として、2025年9月にインターネットで実施されました。



世代を超えてまことしやかに語られる、性別当ての“ジンクス”。医学的な根拠はないと言われていながらも、多くの妊婦さんが気になっていたり試していたりするのが実情です。こんなにも絶えず言い伝えられている“ジンクス”ともなると、真相が知りたくなるもの。



そこで、297人のパパ・ママを対象に妊娠中のおなかの出方を調査したところ、「おなかが横に広がるように大きくなった」と答えた人は297人中91人。その中で「赤ちゃんが女の子だった」と回答した人は82人と、実に90%にものぼりました。



これだけ見ると、ジンクスの信ぴょう性は高いように見えるのではないでしょうか。性別当てのジンクスが時を超えて伝えられているのも、思わず納得してしまいます。



一方で、前に突き出るようにおなかが出ると、赤ちゃんは男の子だと伝えられています。



同アンケートでは「前に突き出るように大きくなった」と回答した人は206人。その中で、「赤ちゃんが男の子だった」と回答した人は139人でした。割合にすると約63％と、半分よりやや多いという結果ではあるものの、信ぴょう性が高いと言えるほどの差は出ていません。



ママたちの体験談は…

【あたっていた人】

▽おなかが突き出ていたので、周りからいつも妊娠後期だと思われていました。違うと知ると、次は「それなら男の子だね！」と皆から言われました。実際、おなかの子は男の子でした（男の子のママ）

▽よく「男の子でしょ！！」とすぐに言われるくらい突き出る形をしていました。マタニティ教室などで同じような妊娠月なのに目立ちにくい人（横に広がってる人）は女の子を妊娠中だったので、これは信用できる噂だと思っています！（男の子のママ）

▽職場の方から「おなかが横に広いね！女の子だね！」と3人目にして初めて言われ、検診に行くと本当に女の子でした（女の子のママ）



【あたらなかった人】

▽健診の際、医師から女の子と言われたので女の子用のベビー用品を買って準備していました。しかし、周りの人から「おなかの出方が男の子だね」と言われ、不安になりました。結果、生まれてきた赤ちゃんは女の子でした（女の子のママ）

▽2人目だからか1人目よりもおなかが出ていた気がしました。前に出ていたので、男の子と言われることも多かったのですが、妊婦健診ではずっと女の子と言われ、実際に生まれてきたのも女の子でした。38週で生まれたわが子は3000gを超えていたので、ただ大きいだけだったのかもしれません（女の子のママ）

▽おなかが前に突き出ていき「男の子かなぁ」と両親とも言っていましたが、実際には女の子！ 女ばかりの家族だったので男の子を楽しみにしていて、女の子だとわかったときは｢おなかがこんなに前に出ているのに！？｣と全員ビックリでした。（女の子のママ）



男女でおなかの出方は変わる？ 医師の見解は？

これらの結果から、ジンクスの信ぴょう性について、産婦人科三鷹レディースクリニック院長の天神尚子氏は、以下のようにコメントしています。



「これは昔からよく言われているジンクスですが、医学的な根拠は何もありません。妊婦さんの体型・骨盤の形・子宮の位置・赤ちゃんの大きさや姿勢によって、おなかの出方に違いがでます。こんなにも長く伝わっているのは、おなかの赤ちゃんに目を向け話題にすることで赤ちゃんの誕生を楽しみに待っているという表れなのかもしれませんね」



「横に広がる＝女の子」が9割、「前に突き出る＝男の子」は6割強、という数字が出た本調査。こんなにも長い間語り継がれるのも一理ある、と思わされる数字も出たものの、おなかの出方で性別を判断するのは難しいと言える結果となりました。



