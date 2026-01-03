地元民に愛されるご当地グルメが、47都道府県それぞれにあります。ソニー生命株式会社は2025年10月に全国の20歳〜50歳の男女4700名を対象に今年で11回目となる「47都道府県別生活意識調査2025」を実施しました。



【表】47都道府県の“ソウルフード”一覧

この調査では、全国47都道府県からそれぞれ均等に100名ずつ回答を集めました。その中で「地元民に愛されているソウルフード」のアンケート結果を紹介します。



▽北海道・東北

北海道「ザンギ」、青森県「イギリストースト」、岩手県「福田パン」、宮城県「ずんだシェイク」、秋田県「バナナボート」、 山形県「おしどりミルクケーキ」、福島県「いかにんじん」



▽関東

茨城県「干し芋」、栃木県「じゃがいも入り焼きそば」、群馬県「モツ煮」、埼玉県「武蔵野うどん」、千葉県「マックスコーヒー」、東京都「そば」、神奈川県「ニュータンタンメン」



▽北陸・甲信越

新潟県「イタリアン」、富山県「とろろ昆布おにぎり」、石川県「8番ラーメン」、福井県「おろしそば」、山梨県「トマト焼きそば」、長野県「牛乳パン」



▽東海

岐阜県「岐阜タンメン」、静岡県「遠州焼き」、愛知県「あんかけスパゲティ」、三重県「はちみつまんじゅう」



▽近畿

滋賀県「サラダパン」、京都府「にしんそば」、大阪府「かすうどん」、兵庫県「豚まん」、奈良県「天理ラーメン」、和歌山県「グリーンソフト」



▽中国・四国

鳥取県「白バラ牛乳」、島根県「出雲ぜんざい」、岡山県「日生カキオコ」、広島県「汁なし担担麺」、山口県「どんどんのうどん」、徳島県「金ちゃんヌードル」、香川県「骨付鳥」、愛媛県「じゃこカツ」、高知県「帽子パン」



▽九州・沖縄

福岡県「むっちゃん万十」、佐賀県「ブラックモンブラン」、長崎県「長崎皿うどん」、熊本県「ちくわサラダ」、大分県「ニラ豚」、宮崎県「釜揚げうどん」、鹿児島県「しろくま」、沖縄県「ポーク玉子おにぎり」