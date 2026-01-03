特別な「ハイエース」がスゴい！

トヨタを代表するロングセラーモデル「ハイエース」に、現行型の生誕20周年を記念した特別な一台が登場しました。

2025年2月7日に発売された「スーパーGL “DARK PRIME S（ダークプライムS）”」は、商用車の枠を超えて幅広いユーザーに支持されるハイエースの魅力を、さらに高めた特別仕様車です。

ハイエースの歴史は古く、初代モデルが誕生したのは今から約58年前の1967年にまで遡ります。長年の改良を経て、日本国内で親しまれている現行の5代目は2004年に登場しました。

近年ではその圧倒的な実用性が再評価され、本来のビジネス用途だけでなく、キャンプや車中泊といったレジャーを楽しむ個人オーナーからも絶大な人気を集めています。

そんなハイエース20周年の特別仕様車として設定されたダークプライムSは、内外装ともに質感を追求した意匠が特徴です。

外観は、クリアスモーク加飾を施したスタイリッシュなLEDヘッドランプや、専用のメッキパーツを用いたエンブレムを採用し、精悍な印象を強めました。インテリアにおいても、インストルメントパネルの上部やシフトノブに上質なカーボン調の加飾を取り入れることで、特別感のある落ち着いた空間を演出しています。

特筆すべきは、パワートレインの進化です。搭載される2.8リッターディーゼルエンジンは、今回の一部改良によって大幅な出力向上を果たしました。

最高出力は従来の151馬力から158馬力へ、最大トルクは300Nmから330Nmへとそれぞれ引き上げられ、特にトルクが30Nm（10％）向上したことで、荷物を満載した状態や坂道での加速にさらなる余裕が感じられます。

また、走行性能の向上に合わせて足回りも強化されています。専用のショックアブソーバーを導入したことにより、空車時でも突き上げ感の少ない心地よい乗り味を実現しました。

さらに、20周年を記念したメーカーオプションとして、このモデルを含む「スーパーGL」の全車に、専用のフロントドアスカッフプレートも新たに設定されました。価格（消費税込）は2WDモデルが420万円、4WDモデルが450万1200円となっています。

※ ※ ※

このハイエース スーパーGL ダークプライムSに対し、ネット上では多くのユーザーから期待や称賛の声が寄せられています。

まず外観については、クリアスモーク加飾のヘッドランプや専用メッキパーツが好評で、「クリアスモークのヘッドライトが絶妙なアクセントになっていて、デザインがすごくカッコイイ」といった意見が見られます。

細かな質感の向上は、ファンの好みを捉えているようで、「さすが、トヨタはユーザーが何を求めているのかをよく理解している」と、メーカーの姿勢を高く評価する書き込みも目立ちました。

また、スペック面の進化に注目するユーザーも多く、「最高出力もトルクも向上したエンジンに、専用の足回りまで備わっているなんて、まさに最高の商用バンだね」と、商用車の域を超えた走行性能の強化に驚きの声が上がっています。

シンプルに「これはいいね」と、全体のパッケージングに納得する意見も少なくありません。

実用面についても、長年支持されてきたパッケージをベースにしていることから、「昔から定番のスタイルだけど、結局こういう作りが一番使い勝手が良いんだよね」と、信頼感の高さが再認識されています。

こうした多機能さから、「これ一台あれば、平日の仕事から週末の遊びまで、すべてを完璧にこなしてくれそう」と、オンオフを問わず活用したいと考えるユーザーからの支持が広がっています。