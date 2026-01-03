J2サガン鳥栖は3日、J3に降格するロアッソ熊本からFW塩浜遼（25）が完全移籍で加入すると発表した。

滋賀県出身の塩浜は静岡学園高から順大を経て2023年にJ3福島へ加入し、昨年J2熊本に移籍。J2リーグ37試合に出場し、チーム最多の10得点をマークした。

昨年8位でJ1復帰を逃した鳥栖は、チーム最多タイの6得点を挙げた西川潤がJ1岡山へ完全移籍。同じく6得点の山田寛人もJ2に降格した湘南への完全移籍が決まった。ストライカーが次々と流出する中、昨年熊本で気を吐いたFWを補強した。

塩浜は鳥栖を通じてコメントし「このクラブがいるべき場所であるJ1へ戻すため、サガン鳥栖のエースになる覚悟で来ました」などと覚悟を込めた。

熊本を通じてもコメントを発表。「結果で応えることはできませんでしたが、これからの自分の活躍が皆さんへの恩返しになると信じて突き進みます」などと伝えた。

塩浜遼のコメント全文

【サガン鳥栖側からのコメント】

「サガンティーノの皆様、はじめまして。

このたび、ロアッソ熊本から完全移籍で加入することになりました、塩浜遼です。

昨シーズン、駅前不動産スタジアムに立った際に感じた、圧倒的で熱い雰囲気を今でも鮮明に覚えています。

その駅スタで今シーズンはサガン鳥栖の一員として、皆さんの想いを背負って戦えることに胸が熱くなり、早くピッチに立ちたい気持ちでいっぱいです。

このクラブがいるべき場所であるJ1へ戻すため、サガン鳥栖のエースになる覚悟で来ました。

自分のすべてをこのクラブのために注ぎ、17の誇りを胸に全力で闘います。

共に闘い、共に喜びましょう！

サガンティーノの皆様、熱い応援をよろしくお願いします。」

【ロアッソ熊本側からのコメント】

「ロアッソ熊本に関わるすべての皆様、ありがとうございました。

降格という結果の中でクラブを離れることに、さまざまな想いがあることは理解しています。

それでも、この悔しさや胸の痛みが消えることはありませんし、熊本への愛情とロアッソへの感謝はこれからも変わりません。

苦しく厳しいシーズンでしたが、ロアッソ熊本のエンブレムを背負って闘えた日々は、今も胸に深く刻まれています。

このクラブに来て皆さんと共に過ごした時間は、自分にとって大きな財産です。

1年間どんな時も変わらず背中を押し続けてくださり、本当にありがとうございました。

今シーズン、結果で応えることはできませんでしたが、これからの自分の活躍が皆さんへの恩返しになると信じて突き進みます。

これからも一人のサッカー選手として、応援していただけたら嬉しいです」