海沿いで出会った猫ちゃんについて行ってみたら、山の中にある神社に到着！ しっかり道案内をする姿が頼もしい
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ついて行った】海沿いで出会った猫、まさかの神社ルート案内ｗｗｗ』という感動猫動画さんの動画です。
海沿いで猫ちゃんと出会った投稿者の感動猫動画さん。挨拶をしようと指を差し出したのですが、猫ちゃんは近付いて来ません。
そしてトコトコと歩いては振り返るのでついて行くことにしました。
しかも猫ちゃんは感動猫動画さんが近付くまで待ってくれています。
海沿いの道から、山の方へ向かう階段を登りはじめた猫ちゃん。どこへ行くのでしょうか。
それにしても猫ちゃんはこまめに振り返り待ってくれます。ついて行くというより、道案内されているようですね。
階段を終わると木々が生い茂る森の中。右へ行くのか左へ行くのか、道がよくわかりません。
これはどこへ続くの？ と不安になりそうな道ですが……
鳥居が見えてきました！
スタスタと歩いていた猫ちゃんは、鳥居へ続く道で突然コロ〜ン。案内を終えてリラックス、といったところでしょうか。
ようやく猫ちゃんを撫でることができました。
しばしの触れ合いのあと再び歩き出した猫ちゃん。神社の前で立ち止まった姿は、差し込む光でまばゆく輝いています。
鳥居にスリリッとしたあとまたもコロ〜ンと転がった猫ちゃんです。
ここまで道案内をしてくれた猫ちゃんに感謝を込めて撫でると、お参りに向かう感動猫動画さんでした。
一人で歩くには不安な場所を、しっかりと案内してくれた不思議な猫ちゃん。その頼もしい姿に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。