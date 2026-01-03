¡È¥Á¥ã¥Ã¥¯¤¬ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡É¤´Ë«ÈþÈþ½÷¡¦¤ë¤ë¤¿¤ó¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÇÌäÂêÈ¯À¸¡ª¡© ¡È±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡ÉÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå
¡¡¥¦¥§¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ò½Ð±é¼Ô¤Ë¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤´Ë«Èþ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤¿Èþ½÷¡¦¤ë¤ë¤¿¤ó¤¬¡¢ËÜÈÖ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢»öÁ°¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¥Á¥ã¥Ã¥¯¤¬ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡É¤´Ë«ÈþÈþ½÷¡¦¤ë¤ë¤¿¤ó¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡Àµ·î¤ÎÌ¾ÊªÈÖÁÈ¡Ø»ÖÂ¼¡õÄáÉÓ¤Î¤¢¤Ö¤Ê¤¤¸òÍ·Ï¿¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡¢¡ØÄáÉÓ¡õ¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤ªÀµ·î 2026¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬1·î1ÆüÌë¤ËÊüÁ÷¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿Íµ¤´ë²è¡Ö±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÎ¢Â¦¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ±ÇÁü¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡È¤´Ë«ÈþÈþ½÷¡É¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ³Æ®¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥¯¤¬ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¦¥§¥Ã¥È¥¹¡¼¥ÄÈþ½÷¡×¤È¤·¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤ë¤ë¤¿¤ó¤Ï¡¢»öÁ°¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨²óÅú¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î»öÁ°¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤ÏÂçÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶»¤ÎÄ¥¤ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Á¥ã¥Ã¥¯¤¬Àª¤¤¤è¤¯²¼¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤À¤¬¡¢¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾å¼ê¤¯²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¥¦¥§¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤ò´¹¤¨¡¢Ãæ¤Î¿åÃå¤ò´¹¤¨¡¢»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤³¤È1»þ´Ö¡£À®¸ù¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤¿¤¬¡¢À®¸ùÎ¨¤Ï¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤Î¤Þ¤Þ¡¢ËÜÈÖ¤Ï¤ë¤ë¤¿¤ó¤Î¡È¥¹¥¿¡¼À¡É¤Ë·ü¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÈÖÅöÆü¡¢¤³¤Î¤´Ë«Èþ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¤Î¤ÏÈÖÁÈ½é»²Àï¤ÎÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¡£¤ë¤ë¤¿¤ó¤Î°µÅÝÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö²ÈÂ²¸«¤ë¤Ê¤è¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ò¾å¤²¤Æ¤â¶»¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³«¤Ë¡Ö¥Ç¥¸¥ã¥Ö¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÌåÀä¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¸µÆü¤ÎÌë¤ËÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
¡¡2001Ç¯¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¡£ÄáÉÓ¥Á¡¼¥à¤È¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¥Á¡¼¥à¤¬¡¢±Ñ¸ì¤ò°ìÀÚÏÃ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ÇÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¡£¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤ë¤´¤È¤Ë1000±ß¤¬È³¶â¤È¤·¤ÆË×¼ý¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸«»ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ä¥¹¥Ú¥¢¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ô¥ó¤Ê¤É¤òÅÝ¤¹¤ÈÈþ½÷¤«¤é¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¡È¤´Ë«Èþ¡É¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ê¡Ø¡ÚÄá¥Ê¥¤2026¡Û¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ö¤Ê¤¤ÉñÂæÎ¢¡Ù¤è¤ê¡Ë