¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢¾¡Éé¤Î2026Ç¯ Èá´ê¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«...¼±¼Ô¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡Ö²¦ºÂ³ÍÆÀ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×
¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡¢27¡Ë¤¬¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2026Ç¯¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£
¡Ö°æ¾åÀï¤Ç¤Ï¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³ÉÔÂ¤¬ÏªÄè¡×
Æá¿ÜÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ25Ç¯¤Ï¡¢¾¡Éé¤ò¤«¤±¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
11·î24Æü¤Ë½é¤á¤ÆÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡¢29¡Ë¤À¡£¥×¥í7Àï¤ÎÆá¿ÜÀî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°æ¾å¤Ï3ÇÜ°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Îº¹¤¬¡¢¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢Æá¿ÜÀî¤¬1¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç°æ¾å¤òËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢3¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤ë¤È¡¢°æ¾å¤¬¹¶·âÅª¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÅ¸³«¤·¡¢Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£4¥é¥¦¥ó¥É¤â°æ¾å¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢°Ê¹ß¡¢°æ¾å¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤Ï¿Ê¤ó¤À¡£
·ë²Ì¤Ï0¡Ý3¤ÇÆá¿ÜÀî¤¬Éé¤±¤¿¡£3¿Í¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¤¦¤Á¡¢2¿Í¤¬4¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¡¢»Ä¤ê¤Î1¿Í¤¬6¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç°æ¾å¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ¸å¡¢8ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¹õÀ±¡£Æá¿ÜÀî¤Ï»î¹ç¸å¡¢·é¤¯ÇÔÀï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
Èá´ê¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¤¹¤ëÆá¿ÜÀî¡£26Ç¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤ò°éÀ®¤·¤¿TMK¥¸¥à¤Î¶âÊ¿·Ë°ìÏº²ñÄ¹¡Ê60¡Ë¤Ë¡¢Æá¿ÜÀî¤Î26Ç¯¤òÀê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¶âÊ¿²ñÄ¹¤Ï¡¢À¤³¦²¦ºÂ½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ¾åÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶¸¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂÎÏÅª¤ËÈá´Ñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤È¤ÎÀ¤³¦Àï¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ·Ð¸³ÉÔÂ¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÏªÄè¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£1¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¤Ï´°Á´¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢3¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÈùÌ¯¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢4¥é¥¦¥ó¥É¤Ç°æ¾åÁª¼ê¤Ë½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È¤¤ËÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¥Ö¥ì¤Æ¡¢¾Ç¤ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°æ¾åÁª¼ê¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²¦ºÂ¤òÄ¹¤¯ËÉ±Ò¤Ç¤¤ë¡×
°æ¾åÀï¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¤Ç6¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£À¤³¦²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£º£¸å¡¢²¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¶âÊ¿²ñÄ¹¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÆá¿ÜÀîÁª¼ê¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÀºÌ©¡£¤³¤Î¼Á¤òÍî¤È¤µ¤º¡¢12¥é¥¦¥ó¥É¤ä¤ê¤¤ë¡£¸µ¡¹¡¢²Ú¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤¤¤«¤Ë¤ä¤ê¤¤ë¤«¡£¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡£µ»½ÑÅª¤Ë¡Ø¤¢¤¢¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢Æá¿ÜÀîÁª¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡£KO¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£KO¤Ï·ë²Ì¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò´Ó¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢Æá¿ÜÀîÁª¼ê¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤±¤ë¤«¡¢´¬¤±¤Ê¤¤¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¸½ºß¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¤ÏÀ¤³¦¼çÍ×ÃÄÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¡¢4¿Í¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
WBA²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡¢29¡Ë¡¢WBO²¦¼Ô¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡¢25¡Ë¡¢IBF²¦¼Ô¥Û¥»¡¦¥µ¥é¥¹¡¦¥ì¥¤¥¸¥§¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡¢23¡Ë¡¢WBC²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¤À¡£¤³¤Î4²¦¼Ô¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬¡¢Æá¿ÜÀî¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤ë¡£
Æá¿ÜÀî¿Ø±Ä¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¶âÊ¿²ñÄ¹¤Ï¡ÖÀ¤³¦Àï¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¢¤È1»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÆá¿ÜÀîÁª¼ê¤ÏÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²¦ºÂ¤òÄ¹¤¯ËÉ±Ò¤Ç¤¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æá¿ÜÀîÁª¼ê¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤¤Áª¼ê¡£¤¤¤«¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤¦Áª¼ê¤ÏÄ¹¤¯¤Ï¤â¤¿¤Ê¤¤¡£º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¾¡¤Ä¥³¥Ä¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ì¤Ð¡¢Éé¤±¤Å¤é¤¤À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤«¤Ä¤Æ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¡Ö¿ÀÆ¸¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Æá¿ÜÀî¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤âÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£26Ç¯¤ÎÆá¿ÜÀî¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£