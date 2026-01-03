９割の生物が絶滅した大事件も！？ これまでに５回起きた大量絶滅「ビッグファイブ」とは【眠れなくなるほど面白い 図解 絶滅動物の話】

過去に地球上の生物を襲った5度の「大量絶滅事件」

9割の生物が絶滅した大事件も

地球の歴史の中では、無数の生き物が一気に姿を消した5度の「大量絶滅事件」が起こっており、「ビッグファイブ」とも呼ばれます。

1回目は、古生代の「オルドビス紀」の終わりに起こりました。当時の地球は急激に寒冷化し、海面が大きく下がったことで、多くの海洋生物が絶滅したのです。

2回目は、同じく古生代の「デボン紀」後期にあたる「フラスメニア階」から「ファメニア階」にかけてです。火山活動や酸素濃度の変化が原因と考えられ、サンゴや魚類など海の生き物が大きな影響を受けました。

3回目は、古生代と中生代の境目にあたる「ペルム紀」の終わりに起きた最大規模の絶滅です。シベリアでの大噴火が地球規模の気候変動を引き起こし、全生物の約90%が姿を消したといわれています。

4回目は、中生代の「三畳紀」の終わりに発生しました。火山活動による温室効果ガスの増加で気候が乱れ、海の生物や一部の爬虫類が絶滅しました。その後、ジュラ紀に移行し、恐竜が地上の主役として台頭します。

5回目は、中生代と新生代の境目「白亜紀」の終わりに起きたものです。メキシコ・ユカタン半島に落下した巨大隕石の衝突が原因とされ、恐竜をはじめ多くの生物が姿を消しました。

地球環境の大きな変化が大量絶滅を引き起こし、そのたびに生命史が塗り替えられてきました。

