２日、ハルビン氷雪大世界で撮影を楽しむ人たち。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

　【新華社ハルビン1月3日】中国黒竜江省ハルビン市の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」は2日、新年の連休を楽しむ市民や観光客でにぎわった。

２日、ハルビン氷雪大世界を訪れた人たち。（ハルビン＝新華社記者／張濤）
２日、ハルビン氷雪大世界の氷の彫刻。（ハルビン＝新華社記者／張濤）
２日、ハルビン氷雪大世界で、氷の滑り台を楽しむ子どもたち。（ハルビン＝新華社記者／張濤）
２日、来場客でにぎわうハルビン氷雪大世界。（ハルビン＝新華社記者／張濤）
