ものまね四天王として

ものまねタレントで一番の有名人は誰、と聞かれたらコロッケ（65）と答える人が多いのではないか。1980〜90年代に「ものまね四天王」の一人として活躍し、今では間違いなく第一人者である。

いつも心に「あおいくま」

子供の頃は引っ込み思案だったコロッケがものまねに目覚めたのは、中学3年時のバス遠足だったという。バスの中、みんなでマイクを回しながら郷ひろみの「よろしく哀愁」を歌ったのだが、コロッケが歌ったら、「似とる」とバカ受けした。これがコロッケのものまねの原点。

高卒後、就職した会社をクビになり、故郷・熊本から上京して半年、数々のお笑いタレントを生んだ伝説のバラエティー番組「お笑いスター誕生!!」（日本テレビ系）に出演し、チャンスを掴んだ。ちあきなおみの「喝采」に合わせ、顔面をデフォルメする百面相のパフォーマンスがバカ受けし、名前が全国に知られるようになった。

しかし、すぐに壁にぶち当たる。形態模写のネタが切れてしまったのだ。それからは声帯模写も始め、本格的なボイストレーニングを受けるなど修行の日々。それこそ九州から北海道まで日本全国を飛び回った。

次なるチャンスは85年に25歳で挑戦した「ものまね王座決定戦」（フジテレビ系）。87年に玉置浩二のものまねで王座を獲得すると、人気絶頂に。清水アキラ、栗田貫一、ビジーフォー（グッチ裕三、モト冬樹）、コロッケの「ものまね四天王」が牽引する形で、ものまねブームになったのだが……。

何事にも潮時がやってくる。

自分がやりたいようにできない、ものまねに与えられる時間が短すぎる、でも、それを我慢してやっていれば生活は安泰というジレンマに襲われる。しかし、このままではぬるま湯に浸かっているようなもの……。

それやこれやで92年、「今後1年間はものまね番組には出ません」と宣言し、恩ある番組を降板した。

この辺りのことは、11年の連載「勝手にマネしてすみません」で詳しく語ってくれた。翌12年には、ものまね人生を語った著書『母さんの「あおいくま」』（新潮社）が出版された。

あおいくま

ところで番組降板後、コロッケはどうしていたのかというと、文字通りゼロからの出発。映画、舞台、ビデオなどを死ぬほど見て勉強した。おそらくこの間の努力が、後の肥やしになり、現在につながっている。他の四天王や、後に登場した若手らにはない、群を抜いた進化系、斬新、バリエーション豊富、ユニークな芸を体得できたのだと思う。

他と一線を画す歌まね、顔まねを交えながら、デフォルメは変幻自在、まねをする相手以上に本人としか思えないような、面白いキャラを作り上げていった。

例えば、おなじみの「五木ロボット」はどんな発想から生まれたキャラなのか。「勝手にマネしてすみません」の中で、本人はこう語っている。

〈映画ならその作品を何度も繰り返し見て、気づいたことを掘り下げていく。五木ひろしさんをロボットにした「五木ロボット」というネタは、映画「ロボコップ」を見ているときに思いつきました。ロボットの中には誰が入っているんだろうと考えて、あ、五木ひろしだって。そんな風に発想することが生きていく上でどれだけ大切か学んだ〉

そんなコロッケを支えているのは、彼が幼少期に離婚して女手一つで家族を支えた厳しく、おおらか、カラッとしてまっすぐ、そして愛情豊かだった母親と、ものまねがうまかった姉。

とくに今もコロッケが信奉しているのは、著書のタイトルでもある母親の「あおいくま」の教え。このことは「勝手にマネしてすみません」で語り、もちろん著書でも書いているが、さらに本人に初めて筆者がインタビューした「生きるクスリ」というテーマでも、さらに詳しく語ってくれた。

インタビューは〈僕の生きる指針、基本は母親が教えてくれた「あおいくま」という教えです〉から始まる。

あ＝あせるな、お＝おこるな、い＝いばるな、く＝くさるな、ま＝まけるな。この頭の字を取って「あおいくま」。その中で例えば、最後の「まけるな」についてこう説明した。

コロッケは「ものまね王座決定戦」で初優勝するまで、「あいつにまけるな」と思いながらものまねをしていた。「負けるな」の意味を、攻撃的に捉えていたという。ところが、優勝してみたら、自分の中に何も残っていないことに気がついた。

「これはどういうことなんだ……」

あいつに「まけるな」ではなく、自分に「まけるな」。つまりまける主体をあいつではなく、自分に置き換えてみた。すべて自らへの戒めの言葉と捉えてみたら、誰も憎くないし、「この野郎」とも思わなくなった。景色が違って見えたのだ。

自分への戒めとして

あせるな、おこるな、いばるな、くさるなも同じ。自分にあせるな、自分におこるな、自分にいばるな、自分にくさるなと言い聞かせる。戒めの言葉とする。これは母親の教えのコロッケ流デフォルメかもしれない。

教えの由来も気になる。

「京都の古いお寺にあったらしい『おい悪魔』という教えだとわかりました。それを知り合いが母親に教えてくれて感動したので書き留め、壁に貼っていた。ただ、『おい悪魔』では怖いから、ひらがなにして並べ替え、『あおいくま』になった」

母親はこれを家族みんながテレビを見る部屋に貼っていたので、見るともなしに目に入る。コロッケはそれを見て、小さい声で「あおいくま」を呟きながら育った。そして今も呟いている。

「人生は、この五つたい」が母親の口癖だそうだ。

