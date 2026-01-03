2026年1月4日にプロレスラーを引退する棚橋弘至が、トークショーでライバルのことを分析したことがある（2024年12月7日・熊本「くまもと森都心プラザ プラザホール」）

「こいつ、プロレスが好きなんだなあと思ったのが内藤（哲也）、これでウエイト（トレーニング）やって、筋肉つけたら最強だなあと思ったのが中邑（真輔）」

さらに、「こいつ、底が知れんなぁと思った」のがオカダ・カズチカであった。そして棚橋の引退試合の相手が、オカダに決まった。既に会場の東京ドームのチケットは、前売りで完売した。引退する棚橋と、最後の対戦相手となるオカダの、比類なき闘いのドラマを紐解きたい（文中敬称略）。

久々のイケメン

棚橋弘至は1999年、新日本プロレスでデビュー。2025年9月、筆者の取材にユーモア溢れる口ぶりで、入門当時のことを振り返った。

最後の対決！

「（当時の大先輩だった）蝶野さんがね、『おお、久々にイケメンの新人が入って来たな』と言ってくれたんです（苦笑）」

それまでのイケメン選手が誰だったのかはさておき、体も既に鍛え上げてあり、瞬く間にスター候補生として頭角を現す。2003年10月には10人タッグマッチだったが、東京ドーム大会でメインに登場。2005年7月には別団体であるNOAHの東京ドーム大会で、同団体の至宝である、GHCヘビー級王座に挑戦している。

同年11月、新日本プロレスは（株）ユークスに身売り。バジェット（予算）も減る中、この時、「俺一人でも盛り上げますよ」と燃えていたのが棚橋だった。意欲的にプロモーション活動に打って出た。テレビに出られるのを待つより、自発的に地方のラジオ番組へ出演した。一度出れば必ず名前を覚えてくれ、次も呼んでくれるからだった。

翌2006年には、IWGPヘビー級王座を初戴冠。以降、「100年に1人の逸材」を自称し、選手としては最多となる、同王座8度の戴冠を達成。勝利後、皆で合唱する「愛してま〜す！」のマイクパフォーマンスも定着した。中でも、5度目の戴冠を果たすまでの1年間は、多種多様な選手を相手にし、2012年1月4日には鈴木みのるを下し、当時の同王座で最多となる、連続11回のタイトル防衛に成功している。この時、35歳。プロレスラーとして、脂も乗り切っていた。その試合の直後、フォーマルな黒シャツ姿で、棚橋の前に立った男がいた。弱冠24歳の、オカダ・カズチカだった。

レインメーカーの誕生

オカダは、1987年11月、愛知県安城市生まれ。「プロレスラーになるなら早い方がいい」と、学年でも30位以内の好成績ながら、中卒でプロレスラー養成学校「闘龍門」に入学。16歳だった2004年8月29日にメキシコでデビュー。最初の1試合のギャラは約500円（当時のメキシコの500ペソ）で、交通費込みだったので、バスで行き帰りすると、手元には約200円しか残らなかったという。しかもこれが1年間続いた。

「闘龍門」の校長、ウルティモ・ドラゴンから紹介される形で、2007年8月に新日本プロレスに入門。海外修業も経験し、2012年1月4日、東京ドームでの第3試合で、凱旋帰国試合に勝利。リングネームも「岡田かずちか」からオカダ・カズチカに変え、自らを、（団体に）金の雨を降らせる“レインメーカー”と称した。そして、前出のように、その日のメインでIWGPヘビー級王座歴代連続最多防衛に成功した棚橋の前に立ったのである。この時のやりとりは伝説化している。

「（棚橋さん、）お疲れ様でした！ これからは逸材にかわってレインメーカーが新日本プロレスを引っ張って行きますんで、お疲れ様でした！」（オカダ）

「悪いな、オカダ。俺はな、生まれてから疲れたことがないんだ。言っとくけどな、IWGPは遠いぞ」（棚橋）

この時は、オカダの方に大ブーイングが飛んだ。無理もない。凱旋前は一介の若手だったし、この日の凱旋帰国試合も5分とかからず勝利したが、相手は同じく凱旋帰国したYOSHI-HASHIで、数年ぶりに観る客には互いの実力の良し悪しがわからない。オマケにフィニッシュ技で出した「レインメーカー」も、この時は短距離で見舞うラリアットではなく、同じく短距離で見舞うフライングネックブリーカードロップだった。炸裂すると2人同時に倒れるわけで、遠目にはどちらにダメージがあるのかもわかり兼ねた。

続く1月29日の後楽園ホール大会での「棚橋、内藤vs中邑、オカダ」も筆者は取材したが、新日本のリングが庭である3人にオカダが必死について行くという印象で、試合後にはまた大ブーイング。東京スポーツには、こんな異名で紹介された。

「ブーイング大魔王」

冬木弘道に“理不尽大将”、小川直也に“暴走王”と名付けた東スポだ。その後も頻出させるつもりだったかも知れない。だが、このキャッチフレーズは、瞬く間に終わった。オカダが棚橋から、IWGPヘビー級王座を初挑戦で奪取したのだ。

試合がおこなわれたのは、2012年2月12日の大阪府立体育館大会。棚橋の入場時、花道でファンが横断幕を掲げる。めくれた部分もあってよく視認出来なかったが、大意としてはこんなことが書いてあった。

〈棚橋こそが真のレインメーカーなんだよ！〉

「レインメーカー」＝金を生む男と捉えれば、確かに、この時点では棚橋だった。だが、結果はオカダの完勝。試合も、コーナートップに上がった棚橋をドロップキックで場外に撃ち落とすという、驚くべき身体能力も見せた。“レインメーカー・ショック”として今も語られるほど、衝撃的な王座交代劇だった。

約1ヵ月後。王者としての初防衛戦を後楽園ホールで取材し、驚いた。オカダは別人のように堂々としたレスラーになっていた。試合が止まりそうになると自身が長けている“ジャベ（メキシコ流関節技）”に入り、決して慌てない。最後のレインメーカーも炸裂の瞬間、自分が仁王立ちになる、ラリアット型に換えていた。アントニオ猪木が言った「立場が人を作る」という箴言や、1987年、天龍が大ブレイクした時期にブルーザー・ブロディが、その要因を分析した答えを思い出した。

「confidence（自信）だね」。

名勝負を重ねた二人

ベルトは4カ月後、棚橋に奪い返されたが、オカダはこの年、「G1 CLIMAX」に初参加で初優勝し、同年の「プロレス大賞」MVPも受賞。それは、初代タイガーマスクと並ぶ、25歳1ヵ月という歴代最年少の受賞であった。この時、ベストバウト（最高試合）賞も受賞したが、それは棚橋との一騎打ちであり、オカダが、逆に棚橋からIWGPベルトを奪い返された試合だった（2012年6月16日）。受賞時の棚橋のコメントから引く。

「嬉しいですね。最高試合は、戦った僕らで作り上げた物ですから。それにしても、自分が勝った試合で良かった（苦笑）」

翌年からの棚橋vsオカダの抗争は更に重みを増した。それは、IWGPヘビー級選手権であることはもちろん、東京ドーム大会で3度もメインを張る、至高の名勝負ヒストリーとなったのである。

先ず翌2013年の1月4日の東京ドーム大会で、「時代を変える」としたオカダを棚橋が返り討ち。「俺は、時代は変えるものではなく、動かして行くものだと思っています」とする棚橋に、観客は「棚橋最高！」のコールで応えた。3ヵ月後に再び挑戦して来たオカダに、棚橋は、「愛と金じゃ、愛が勝つんだよ！」と名言を吐いたが、この時はオカダに軍配（両国国技館）。2015年1月4日の東京ドームでも同一カードが組まれ、オカダが惜敗。オカダは結局、東京ドームのメインでは棚橋に連敗となり、大粒の涙を流した。翌年の1月4日も同じカードが組まれると、会見で棚橋は後がないオカダに言った。

「俺から言わせれば、“ドームの苦労は買ってでもしろ”ということ」

そうして、自分が初めて東京ドームのメインに名を連ねた10人タッグではさっぱり目立てなかったこと。NOAHの東京ドーム大会では技のミスを連発、他団体の多勢のファンの前での醜態に、「もう、自分が有名になって見返すしかない」と思ったことを語った。

そして2016年1月4日、遂にオカダが棚橋に勝利（保持していたIWGPヘビー級王座も防衛）。11歳差の2人。時代の趨勢も若いオカダに流れつつあった。2018年5月には棚橋が久々にオカダの持つIWGPヘビー級に挑戦。事前のオカダの舌鋒は鋭かった。

「もう“棚橋さん”じゃない！ お前は“棚橋”だ！」

「会場観た？ タイトルマッチの前哨戦なのに空席がある。誰も（棚橋には）期待してないんだよ！」

棚橋は負けた。IWGPヘビー級選手権は2021年に封印され、新たに認定された「IWGP世界ヘビー級選手権」でも王者オカダと棚橋は戦ったが、これにも敗れた。オカダは2024年1月、新日本プロレス退団を表明。文字通り、金の雨を降らせる選手に、海外団体から熱烈なオファーもあった。米国特許商標庁には、「レインメーカー」を商標出願した。オカダと棚橋の新日本所属上の対戦成績は、オカダの7勝5敗3分けに終わった（※若手の岡田かずちか時代含む）。

2024年2月、新日本との契約は切れていたが3試合だけ、オカダはフリーの立場として新日本のリングに上がっている。1つは12年前、まさに、“レインメーカー・ショック”を起こした大阪府立体育館（現エディオンアリーナ大阪）での柵橋との一騎打ちだった。日付けも2月11日と、1日しか違わなかった。勝利したオカダは、棚橋もいたバックステージで、意外な表情を見せた。勝ったのに、泣いていたのだ。

「やっぱりレインメーカーっていうのは、棚橋さんあってのレインメーカーだったと思うし……」

最後の一騎打ちは「1・4」

新日本プロレスの身売りからほどなく、IWGPヘビー級王者となった棚橋。流麗な技術に陽性の性格、甘いマスクと三拍子揃い、エースに持って来いだ。だが、人気は思うようには上がらなかった。当時のファンが、新日本プロレスの始祖であるアントニオ猪木に代表される“ストロングスタイル”なる、厳粛かつ殺気立った闘い模様を強く求めていたきらいもあった。今では代表的な決め台詞となった「愛してま〜す！」に、観客がこう返したこともあった。

「愛してませ〜ん！」

本人が言うには、2007年11月の後藤洋央紀戦で気付きを得たという。この日、棚橋はあられもない変身を遂げた。ガウンを新調したのだが、胸元にシースルーさながらのセクシーな網目が付いていたのだ。さらにコーナーポスト上で、それがことさら目立つようにうっとりとポージングしてみせる。当時を、こう振り返る。

「戦前に後藤が僕を、『チャラ男』呼ばわりしたんです。僕はビックリしてしまって。『ちょっと待て！ 俺ってチャラかったのか！』と。そんなこと、自分では全然思ってなかったんで（苦笑）」

試合は、蹴りにラリアットと荒々しく攻め込む後藤に対し、棚橋が大袈裟にポージングしてからのサマーソルトドロップや急所打ちで対抗するという図式となった。

「なら、この試合は、後藤にカッコ良くなって貰おうと。僕がチャラいなら、もうそれでいい。自分は光らずに、相手の良さを引き出して、そちらを光らせればいいんだと。そうすることで、新日本が盛り上がって行ければ……」

気づくと、会場は大熱狂の渦と化していた。棚橋は“チャラ男”路線を貫き通す。1本指を立てての登場、スキップしての入場。そう恰好をつける一方で、試合は必ずしも自分の力を誇示するものではなくなっていった。しかし、知らぬ間に棚橋への一部の反感は消え、他にも有能な選手を有する新日本には、徐々に客が戻って来た。いみじくももう1人のライバルである中邑真輔が2015年、筆者のインタビューに、こう答えてくれた。

「僕は第1試合でも、会場を自分の色に染めたがるタイプ。それに対して彼（棚橋）のプロレスは、常に自分を殺して行く過程だった。僕とは真逆のタイプでしたね。いてくれて良かった。感謝してます」

また、オカダが、棚橋の強さの源泉について聞かれ、語ったことがある。

〈プロレス愛、じゃないですかね。本当に自分の身を削ってプロレスをしているなって〉（ベースボール・マガジン社『柵橋弘至デビュー20周年記念アルバムFLOW』より）

2024年2月12日、大阪での一騎打ちを終え、涙を流すオカダに、棚橋は優しく声をかけた。

「お前を誇りに思ってるよ。世界に、お前の凄さを見せて来てくれよ。そしたら俺も鼻が高いよ。『俺はオカダに勝ったことがある』って、皆に言いふらすから（笑）」



プロレスというジャンルの、不可思議な感動を思う。2026年1月4日、最後のプロレス愛の形を、リング上から受け取りたい。

瑞 佐富郎

プロレス＆格闘技ライター。早稲田大学政治経済学部卒。フジテレビ「カルトQ〜プロレス大会」の優勝を遠因に取材＆執筆活動へ。現在、約1年ぶりの新著『10.9 プロレスのいちばん熱い日 新日本プロレスvsUWFインターナショナル全面戦争 30年目の真実』（standards）が好評発売中。

デイリー新潮編集部