初売りセールで家電も買い時だ。でも、ちょっと待った！ 節約は結構だが、本当にお得なのか？ 有名ブランドを盲信してよいのか？ 多くの家電を自腹で購入し、使いこなす経済評論家・勝間和代氏が時間と手間をかけない工夫を指南する。

〈生活必需品や光熱費の値上げが続く中、家計を見直す動きが広がっている。『仕事と人生を変える勝間家電』（ダイヤモンド社刊）を刊行したばかりの勝間和代氏は、「電気代アップ」を連想させる家電の活用こそが節約の鍵を握ると説く。2000以上の家電を自ら試したという勝間氏の、電気代だけでなく手間や時間を節約し、生活の質を高める家電論とは？〉

家電を多用すると、「電気代が心配」という人もいるでしょう。しかし、家電の使用は、目につきやすい電気代だけでなくコストパフォーマンスを念頭に置いて、生活費全体とのバランスを見るべきです。

まず理解しておきたいのは、家電が使用する電力と電気代の関係です。実際の電気料金は、「消費電力（kW）×使用時間（h）×電力単価（円／kWh）」で求められます。おおよその目安として、「1000Wを1時間使うと約30円」という数字を覚えておくと良いと思います。電力を多く消費する印象のあるオーブンも、最大出力は約1400Wほどですから、1時間使っても電気代は最高40円前後。「贅沢品」のイメージを持たれがちな食洗機も、定格出力はおよそ1000Wで、1回の電気代は約16円。1日2回使っても、月の電気代は1000円に収まりますし、水道代も手洗いより節約できる省エネ家電です。

全国の最低賃金（時給）が1000円を超える現在では、家事を自動化してくれる家電は、とてつもなく費用対効果が高い選択と言えます。

家電の購入は“投資”

もし電気代を気にするなら、常時稼働している冷蔵庫や使用頻度の高いエアコンの消費電力を確認した方がいいでしょう。現在は各メーカーから、省エネ性能を高めた新モデルが次々に登場しています。一昔前は1時間あたり500Wを消費していた冷蔵庫は、現行モデルでは200W程度まで消費電力が抑えられています。家電量販店でも、「最新モデルでは年間電気代がいくら節約できます」という表示が一般的になっていますから、それも有力な検討材料になります。

家電としての存在感が薄いため意外と見落としがちなのが照明です。白熱電球をずっと使っているご家庭ならLEDに更新するだけで大幅な節約が図れます。

冷蔵庫の買い換えや、従来品に比べて高価なLEDへの更新は、短期的に見れば出費になりますが、従来のものを使い続けた場合の電気代と、更新した場合の電気代を比較すれば、損益分岐点が見えてきます。

私は、家電の購入、活用、買い替えは、“投資”と捉えるべきだと思っています。「1000Wを1時間使うと約30円」を念頭に、購入する家電の消費電力を当てはめ、年間の電気代を考慮しながら、償却年数を計算すれば、値上がりを続ける電気代に怯えなくても済むはずです。

時短とヘルシーを実現

〈「電気代を怖れるよりも、家電に投資し、積極活用して生活の充実を」と語る勝間氏は、「効率化と時短の決め手はキッチンにある」という。私たちの生活になくてはならない「食」は、健康を支え、生活を豊かにする要素でもある。子育てとキャリアを両立してきた勝間氏が語る、手間や時間を極力かけずに満足のいく食生活を送るためのキッチン家電活用法とは？〉

キッチンは、私たちが生きる上で最も大事なものの一つ、「食」を左右する重要な場所です。だからこそキッチン家電は、生活に直接的な恩恵をもたらしてくれます。わが家には生活を変え、現在も支えてくれているエース家電が二つあります。一つは、シャープのウォーターオーブン「ヘルシオ」です。2004年に販売開始された「ヘルシオ」は、従来の電子レンジがマイクロ波を用いて食品を加熱するのに対して、ウォーターオーブンの名の通り300度以上に加熱した水蒸気で調理するのが特徴です。この方式はレストランなどで使われる高価なスチームコンベクションオーブンと同じで、水蒸気が油脂や塩分を溶かし出すことからヘルシーに調理できると話題になった製品です。

私は発売当初からの「ヘルシオ」ユーザーですが、惣菜の温め直しから、炊飯、スペアリブや焼き豚などの手間がかかる料理までフルに活用しています。

パナソニックの「ビストロ」、日立の「ヘルシーシェフ」など、各メーカーから「ヘルシオ」路線に追随した製品群が販売されていますが、実際に購入、使用して比較した結果、唯一無二の機能性と使い勝手を誇る「ヘルシオ」は、手放すことができない家電です。

便利すぎる「まかせて調理」

手放せない理由はいくつもありますが、肉や野菜などの食材を入れてボタンを押すだけで本格的な料理が完成する「まかせて調理」機能が便利すぎます。

食材が常温でも、冷蔵でも、なんと冷凍でも、内蔵センサーが自動で判断して適切に加熱調理を行うこの機能は、料理が苦手な人でも任せて安心、上級者も活用することでより本格的な料理ができる優れものです。特筆すべきは、「ヘルシオ」で焼いたパンのおいしさ。高級トースターが話題ですが、原理は同じ。多少時間が経ったクロワッサンも焼き立てのパリッパリに。高機能を堪能できる最新の最上位機種は、20万円以上するので、時期によっては発売価格の半額近くになることもある型落ち品を狙うと良いでしょう。

単一機能の家電は使わなくなる

もう一つのエース家電が、同じくシャープ・ヘルシオブランドの自動調理鍋「ホットクック」です。こちらは「ヘルシオ」よりさらに手間いらず。見た目は炊飯器のようですが、センサーとモーターによる自動かき混ぜ機能を備えた鍋で、材料、調味料を放り込んで放置するだけで、煮物やカレー、蒸し料理、炒め物など何でも全自動で作ってくれるのです。

材料を入れてから完成まで鍋が密閉されているので空気に触れて酸化することもなく、具材ごとの火の通り具合を気にする必要もありません。ほぼ毎日使っている私が最もよく作るのがパスタです。水1リットルとパスタを入れ、表示時間通りゆでればできあがり。わが家に常備しているパスタは7分ゆでなので、7分の間キッチンを離れて別のことをするのも可能。吹きこぼれる心配もなく、時間が経ったら蓋を開けてパスタを取り出し、ソースを絡めれば良いというストレスフリーな使い方が最高です。じっくりコトコトの定番、鋳鉄ホーロー鍋の「ストウブ」や「ル・クルーゼ」で作る煮込み料理のレシピも再現可能で、人気の「バーミキュラ」で行う無水調理も簡単に実現できます。これまで高級鍋、圧力鍋、類似の調理鍋家電もいろいろ試しましたが、「ホットクック」の汎用性、利便性は、今のところ頭一つ抜けていて、わが家のコンロの一口が「ホットクック」の定位置になりました。

キッチン家電というと、ミキサーやジューサーなど、「これを作るために必要」という専用製品が多くありますが、こうした単一機能の家電は、一時の熱が冷めると使わなくなります。人間は何かやろうと思ってから30秒かかるともう面倒くさいと感じるようになり、2分を超えたらまずやりません。キッチン家電は常時出しておいて、すぐに使える状態になっているもの以外は、どんどん使わなくなります。わが家で専用家電と呼べるものはコーヒーメーカーくらい。そのコーヒーメーカーも、日本茶が抽出できたりしますから、単一機能の専用家電ではなく、1台で何役もこなせる汎用家電を選べば後悔はないはずです。

冷蔵庫の最適容量は

冒頭、電気代節約の話で触れた冷蔵庫は、存在感があるだけに、選びがいがあります。省エネ性能はもちろん、家族構成に合わせた適切な容量を選ぶことで、さらなる節約が可能になります。「大は小を兼ねる」と大容量の冷蔵庫を選んでしまうと、ストックする食材が多くなり、管理が甘くなって賞味期限切れの無駄が出てしまうことにもつながります。逆に容量が小さすぎても物をぎゅうぎゅうに詰め込むことになり、冷却性能が下がってしまいます。冷却効率では、400リットル前後が最も効率が良く、それより大きくても小さくても効率は下がると言われています。

多くの人たちが気にする冷凍機能ですが、私は実は冷凍機能はほとんど使いません。自宅で調理したものは食中毒の不安が拭えませんし、冷凍保存をするより、冷蔵庫の中身を把握した上で必要なものをその都度買ってきて「ヘルシオ」や「ホットクック」で調理した方がよほど効率的です。常備したいのなら常温保存が可能な缶詰やレトルト食品をおすすめします。

掃除機は“吸込仕事率”が重要

〈家電を買うにあたって、難しいことはよくわからないので、とりあえず店員さんに「一番良いやつを」とお願いしたり、よく聞く社名の「指定買い」をする人も多い。しかし、大手だから安心、聞いたことのないメーカーは心配という概念は過去のものになりつつある。純粋な機能的価値で家電を選ぶためにはどんなことに気をつければいいのだろう？〉

家電に関してはもう、このメーカーだから間違いないというのはなくなっています。例えば「吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機」のキャッチフレーズで一世を風靡し、高機能掃除機の代名詞となった「ダイソン」と、社員300人規模の日本企業、「株式会社ツインバード」の掃除機を比較したとき、ブランドの名前では「ダイソン」を選ぶ人がほとんどでしょう。しかし、純粋に機能だけを比較すると、掃除機のもっとも重要な吸込仕事率（吸い込む空気の圧力×流量＝Wで定義される）では、ダイソンに勝るツインバードの製品があるのです。

「ダイソン」はある時期から持ち運びやすさを重視してコードレス掃除機のラインナップに注力するようになりました。しかし、バッテリー式のコードレスよりもコード式の方が吸込仕事率は有利に決まっています。

わが家では、コード式の掃除機をいつでも使えるようにスタンバイ状態にしています。いざ使おうと思ったら充電が切れていてすぐ使えないなどのストレスもなく、吸引力でもコストパフォーマンスでも上回る。イメージやブランド力ではなく、機能的価値を比較することで、より良い家電を選ぶことができるというわけです。比較的知名度が低いメーカーの中には、宣伝・広告費を使わず、製品の価格を抑えているところもあるので、「安かろう悪かろう」は必ずしも当てはまらない時代になってきています。

安いテレビでも大丈夫

生産工場の名前を冠したモデルが出るほど、ブランド信仰が強かった液晶テレビも、パネルの海外生産が進み、かつてほどの差がなくなっています。海外メーカー製の安いテレビでも、パネルは国産メーカーと同じという場合もあります。

めっきり地上波を見なくなったわが家では、地上波チューナーを搭載していない代わりにAndroidなどのOSを積んだスマートテレビを使っています。地上波は見られないという割り切りは必要ですが、配信サービス全盛の現在、スマートテレビを選べば大幅に出費が抑えられるため、これも一つの選択肢でしょう。

安価なテレビは音が貧弱なのがネックですが、外付けのサウンドバーを併用することでこれも解決します。以前使っていた国産メーカーの「音にこだわった」高音質スピーカー搭載テレビと比べても、聞いた瞬間「え!? なにこれ？」と驚くほど音質が良くなるので、ドラマや映画の世界に没入したい人にもおすすめです。

ブランドを無視できない家電は……

一方で、専業メーカーのブランドをまだまだ無視できないのが、エアコンです。「家電のメーカー指名買いは無意味」と思っていますが、エアコンだけは例外。エアコンを選ぶ際は、ダイキン、三菱、日立など、圧縮機（コンプレッサー）や冷媒を含む空調機器の心臓部を自社で設計・製造している専業メーカー一択です。

〈室内を適温に保つためのエアコンは、折からの猛暑もあり、稼働時間が長く、生活の質や健康に大きくかかわる家電と言える。かつては生活を便利にしてくれる「プラスアルファ」の存在だった家電は、私たちの生活の基盤となり、その良し悪しが健康にも直接的な影響を与えている。〉

エアコンも冷蔵庫と並んで、電気を食う家電と考えられがちですが、実はエアコンはそれほど電力を消費しません。

冬を迎えるに当たって、エアコンの暖房機能に「電気代が高い、効率が悪い」というイメージをお持ちの方も多いと思うのですが、そもそもエアコンの暖房機能は、電気ヒーターのように電気そのものを熱に変えるのではなく、外気の熱エネルギーを移動させて室内を暖める熱交換方式なんです。

エアコンでは心許ない、電気代が高いからとセラミックファンヒーターやオイルヒーターを使う人がいますが、1kW当たりの発熱量で見れば、これらのヒーターはエアコンの3倍以上の電力を消費します。

夏は27度、冬は21度から22度を目安に設定しておけば、エアコンで効率的に適温を手に入れることができます。

加湿機は加熱式を

エアコンの暖房機能を使用する際に気をつけたいのが、室内の湿度です。部屋の湿度が下がると、水分を失って軽くなったウイルスが空気中に浮遊しやすくなります。同時に、乾燥は口や鼻の呼吸器系の防御機能を弱めるので、風邪やインフルエンザ、感染症罹患のリスクが高くなってしまいます。肌がカサついてシワやたるみの原因になるなど、室内の湿度の低下には良いことがありません。室内の湿度は40％を切らないように心がけましょう。対策は、加熱式の加湿機です。加湿機には他に超音波式などがありますが、手入れを怠ると衛生面が不安です。きっちり加熱して殺菌できる加熱式一択。これを選んでおけば間違いがありません。

CO2濃度も気にしてほしいポイントです。コロナ禍でも話題になりましたが、一般的なエアコンは空気の入れ替えを行わないため、長時間窓を閉め切って換気をしなかったり、ガスファンヒーターなどを使用していると、室内のCO2濃度が高くなります。命にかかわるような濃度になることは稀ですが、一定の濃度になると脳の働きが鈍くなり頭痛やめまいを引き起こすこともあります。特に就寝中などは翌日のパフォーマンスに影響しますので、自宅で快適に過ごすためにはCO2濃度が計測できる機器を設置し、気を配るようにしましょう。

人生を豊かにする家電選び

〈心身の健康をも整えてくれる最新家電は、新しいもの好きな若者たちの専売特許ではなく、「人生100年時代」を生きるすべての人をサポートしてくれる生活必需品になりつつある。価値のある家電を選び、自分の生活に合わせてうまく活用し、その恩恵を最大化する。家電購入を将来にわたる“投資”にする時代がもうやってきている。〉

家電を賢く使うことは、単なる節約術ではなく、手間暇を省いてできた時間を、人生を豊かにするために使うことを意味します。私が導入して良かったと思う家電の番外編として、全自動麻雀卓があります。普段は私の作業机になっていますが、これを導入してからわが家に人が集まるようになりました。これまでも麻雀はやっていたけれど、牌を積んだり、点数計算をする手間を全自動でやってくれるので、みんなで集まって麻雀をやる頻度が高くなったんです。

同じように、「ヘルシオ」を導入して料理を振る舞うホームパーティーをする頻度が増えたとか、家電の購入、活用を機に生活をアップデートした人が周りにも増えています。

より便利に快適に、より楽に美味しく、そして健康に。家電があなたの時間を取り戻し、人生を変えるきっかけになるかもしれません。（構成・大塚一樹）

勝間和代（かつまかずよ）

経済評論家。1968年東京都生まれ。慶應大学在学中から監査法人に勤め、アーサー・アンダーセン、マッキンゼー、JPモルガンを経て独立。3女の母。経済・教育・キャリア形成に関する発信に加え、合理的な暮らし方を追求するライフスタイル提案でも支持を集める。著書多数。YouTubeやSNSでも積極的に発信中。

「週刊新潮」2025年12月11日号 掲載