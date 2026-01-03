風邪をひくと痛くなるところ。「のど」を“その程度”に捉えてはいけない。実はのどが健康な状態を保てていなければ、身体全体の動きが損なわれてしまう恐れがあるのだ。それはすなわち、とりわけ高齢者にとって老化促進を意味する。のどと長寿の深い関係を解説。【渡邊雄介/国際医療福祉大学医学部教授】

＊＊＊

「よっこいしょ」

重い荷物を運ぼうとした時、あるいは単に立ち上がろうとしただけでも思わず声が出てしまう。

〈自分も老けたな……〉

そう感じる人がいるかもしれません。しかし、それは誤解です。とりわけ中高年にとって「よっこいしょ」の声が出ることは、身体が適切に機能していることを意味します。なぜなら「よっこいしょ」は、私たちが「踏ん張る力」を発揮できている証しだからです。

では、私たちが踏ん張り、力を込めるにあたり、大事な役割を果たしているのは身体のどの部分でしょうか？ 「足腰」と思われる人も多いでしょう。でも、それだけではありません。実は「のど」がしっかりと働いてくれなければ、私たちは踏ん張ることができない。つまり、のどが健康でなければ、身体をうまく動かすことができず、老け込んでしまうのです。

〈踏ん張るにはのどが大事――こんな意外な話をするのは、国際医療福祉大学医学部教授で耳鼻咽喉科専門医、同大東京ボイスセンター長、山王メディカルセンター副院長の渡邊雄介医師だ。

30万人を超える医師の中で、耳鼻咽喉科の医師は1万人程度しかいないという。さらにその中で、「声」を専門とする医師は100人超に過ぎず、その中の一人が渡邊医師である。

「のど診察・治療のプロ」である渡邊医師が、健康長寿において、いかにのどが重要であるかについて続ける。〉

のどの重要な機能とは？

そもそも、人間にとって「のど」とは何のために存在するのでしょうか。

「会話をし、意思疎通を図るため」

という答えをイメージする人も少なくないと思います。しかし実は、のどの機能の中で「発声」は最も重要度が低いのです。

のどの機能としてまず大切なのは「むせ防止」です。のどは食道の入り口であり、嚥下の機能を果たします。この機能が正常に働かないと、日本人の死因の6位に位置し、特に高齢者は注意が必要な誤嚥性肺炎などが引き起こされ、まさに死に至ってしまいます。

また、気管の入り口でもあるのどは、当然、息を吸って吐くことにも関係してくるので、呼吸に関わる機能も大切です。

これらの次に大切な機能が、「踏ん張り＝力む」機能であり、発声は、重要度としては4番目で“おまけ”のようなものなのです。

「のどと踏ん張り」について、さらに詳しく説明していきましょう。

のどという「栓」

私たちは力を入れようとする際に「グッ」と踏ん張ります。その際、当たり前のことですが、身体がフニャフニャ、グニャグニャしていたら踏ん張りようがありません。

では、私たちはどのようにして身体を「ピン」と保ち、踏ん張ることができているのでしょうか。肺からお腹回りをしっかりと膨らませることによって、です。イメージするならば、胴体の中に小さなバランスボールが入っていて、それがパンパンに膨らんでいるから身体はバランスを取れる。そのバランスボールがフニャフニャと萎（しぼ）んでしまっていたら、身体もフニャフニャになってしまいます。

そして、バランスボールが膨らんだ状態を保つには、そこに空気を吹き込んだ上で、その空気が漏れて逃げないようにする「栓」が欠かせません。この栓の役割を果たすのがのどで、のどを閉じることによって初めてバランスボールは膨らんだ状態を維持できるわけです。

なお、動き出す際の「よっこいしょ」という声は、身体に力を込める時に、あえて大きな声を出してのどを閉じると、より大きな力が出せることを、無意識のうちに“発見”した人間の知恵といえます。

より正確に説明すると、もともと「声」とは、力を出す時にのどを閉じ、声帯が振動することで“たまたま”生じた「音」であり、いわば副産物でした。先ほど、発声はおまけのようなものと説明したのはこのためです。

いずれにしても、「よっこいしょ」と、ちゃんと声を出して力を入れられる状態は、老け込んだというよりも、まだしっかりと踏ん張り、身体を動かすことができている証しと捉えるべきなのです。「よっこいしょ」の声すら出せず、栓をすることができなくなる方がよほど危険な状態です。

室伏広治は発声を使い分けていた

ちなみに、オリンピックのハンマー投げ金メダリストの室伏広治さんは、投擲（とうてき）の際に、さまざまな声を使い分けていたそうです。声の種類によって、力の入り具合が変わるからとのこと。「力を入れること」に「のど」がいかに深く関係しているかが分かる話です。

高齢者にとって転倒およびそれに伴う骨折は、要介護に至る大きな原因の一つですが、「のどという栓」がない限り、うまく踏ん張ることができず、転倒が誘発されてしまいます。年を重ね、段差などがないところでもつまずくのは、もちろん視力や認知機能などの要因もありますが、実のところのどの衰えが深く関係しているのです。

そして、転倒が怖くなったり、踏ん張りが利かず身体を動かすのが難しくなってしまったりすると、外を出歩くこと自体がおっくうになり、家にこもりがちになる恐れがある。すると、サルコペニア（加齢性筋肉減弱現象）が促進され、フレイル（加齢に伴う健康と要介護の中間の状態）、そして要介護へと陥るリスクが高まってしまいます。

このように、人生100年時代において、高齢になっても自立的な生活をしてQOL（生活の質）を維持し、健康寿命を長く保つための入り口ともいえるのが、のどの健康なのです。

のどは、粘膜に覆われた声帯などによって構成されています。声帯は筋肉ですから「栓を閉じる」という動きが可能なわけですが、他の筋肉と同様に、何もしなければ加齢とともに衰えていきます。しかし、のどは自分では見えないこともあり、声帯が衰えていても気が付きにくい。そこで、のどの健康対策としては、まずは衰えをセルフチェックすることが大事になります。

ストロー発声法

その一つは「あー」テスト。「あー」という声を成人男性であれば30秒、成人女性であれば20秒出し続けられるかが目安です。

もうひとつは、裏声テスト。声帯をしっかり閉じないと裏声は出すことができず、意外と難しいものです。5秒以上、裏声を出し続けられないと、のどの健康の危険信号といえます。

さらに、当然のことながら声帯の衰えは「声」に表れます。具体的には次の3点がチェックポイントです。

声が聞き取りにくいと言われるようになった。声の音域が狭くなった。声がかすれるようになった――以上が「老け声」と言われる現象で、声帯の衰えの「三大SOS」です。

とはいえ、やはり自分の声の変化は、自分では分かりにくいものです。従って、家族や近しい知人に声の変化を指摘してもらうのが現実的かもしれません。

老け声になっていることなどを認識した上で、次はのどの健康をどうやって維持し、向上させるかですが、何歳からでも「のど鍛え」は可能です。なぜなら、先ほど説明した通り声帯は筋肉だからです。他の筋肉と同様、いくつになってもトレーニングによって筋力を保ち、上向かせることができます。

まず、筋肉を鍛えるにあたってはストレッチが重要ですから、声帯に関してもそれが欠かせません。お勧めの一つはハミングです。小さな音量で構いませんので、日常生活の一コマにハミングを取り入れてみてください。なお、ハミングは、のどの手術後に最初に取り組むリハビリでもあります。

高齢者などでハミングが難しいという人は、ストロー発声法がいいでしょう。ストローをくわえたまま、「うー」と5秒間以上声を出し続ける。一時的な血圧上昇を招くため、高血圧の人などは避けてほしいですが、このストロー発声法でハミングと同様の効果が得られます。

また、いわゆる巻き舌で「r」の音を出し、舌をほぐすことも有効です。舌の筋肉と声帯の筋肉の柔らかさは連関するからです。

風呂カラオケがお勧めな理由

こうしたストレッチによって声帯の柔軟性を保つと同時に、筋肉を強くするためのトレーニングとして私が推奨しているのは「風呂カラオケ」です。

普通のカラオケ以上に、風呂カラオケがお勧めなのは、自宅で簡単にできること、浴室は湿度が高いのでのどの粘膜に優しい環境で声帯トレーニングができること、そして何よりも楽しいことが理由です。入浴中の身も心もリラックスした状態で、しかも自分の声が心地よく反響する中で好きな歌を口ずさむ。この快感に異を唱える人はいないはずです。何事も楽しくなければ継続は難しいですから、風呂カラオケは最適の声帯トレーニングといえるでしょう。

中でも、「週刊新潮」のメイン読者層であるという中高年に向いているのが、昭和の日本レコード大賞曲での風呂カラオケです。

若い頃に親しんだ曲は、歌詞が身体に染みついていて自然と歌えるということが多いと思います。すると、「次の歌詞なんだっけ？」などと余計なことに気が散らず、自ずと声帯トレーニングに集中できます。

それでも歌詞が出にくい場合は、全ての歌詞を「ねいねい」で歌ってみてください。鼻音である「n」音を出すことは声帯トレーニングに有効であることが分かっている上に、やはり歌詞を気にすることなく風呂カラオケに集中できます。

熱いもの、辛いものに要注意

ハミングも同じなのですが、まずはシンプルに声を出すこと、歌うことができる環境を整えることによって、トレーニングに集中できるだけでなく、「前よりも声が出るようになったな」「以前より歌いやすくなったな」という変化を感じやすいというメリットもあります。

そして、昭和のレコ大曲の優れているところは、読者世代的にそれを歌うのが最も楽しいからです。「こんにちは赤ちゃん」（梓 みちよ）、「また逢う日まで」（尾崎紀世彦）、「喝采」（ちあきなおみ）、「ルビーの指環」（寺尾 聰）、「パラダイス銀河」（光GENJI）……。とりたててトレーニングという意識を持たなくても、お風呂で楽しい時間を過ごせ、結果的にのどが鍛えられること請け合いです。

ストレッチとトレーニング以外では、普段の生活習慣も、のどの健康にとって大切なのは言うまでもありません。

まず、食事では熱いもの、辛いものの取り過ぎには要注意です。のどは粘膜に覆われていますので、そこに熱いもの、辛いものを流し込み続けるのは、極端に言えば目にタバスコを垂らすようなものです。

また、のどの粘膜の潤いを保つには、のどあめよりもシュガーレスのガムやミントタブレットがお勧めです。のどあめは糖分を多く含んでいる場合があり、常時なめると血糖値の上昇を招く恐れがあるのに加え、粘り気が強いと痰が絡みやすい。それよりも、ガムやミントタブレットで唾液の分泌を促す方がいいでしょう。酢昆布や梅干しを取ることでも唾液の分泌が促進されるので、のどの潤いには役立ちます。

定年後の男性

最後に、のどの老いに「特に注意すべき人たち」について触れておきたいと思います。それは「定年後の男性」です。

一般的に男性は女性よりも雑談が苦手といわれています。私も取材ならばよどみなく話せますが、初対面の記者さんと雑談しろと言われたらもじもじしてしまうことでしょう。そうした男性、とりわけ職場を離れ、人と喋る機会が減った男性は、極端にのどを使わなくなり、声帯が衰えていきます。

会話がなくなると、認知機能も衰えていきフレイルになりやすくなります。踏ん張る力だけでなく、この点においても、声を出し、会話することは健康長寿にとって極めて重要です。こうしたことを総合的に考えると、次のように言えるかもしれません。

老いはのどから始まる、と。

渡邊雄介（わたなべゆうすけ）

国際医療福祉大学医学部教授。神戸大学卒業。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定指導医・耳鼻咽喉科専門医。専門は音声言語医学。山王メディカルセンター副院長を兼任し、一般患者からプロの歌手まで、多くの診断・治療を行っている。『フケ声がいやなら「声筋」を鍛えなさい』『声筋のすごい力』などの著書がある。

