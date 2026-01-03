おにぎりは日本人にとって欠かせないファストフードであり、また行楽にはお弁当が付き物である。そして、その具やおかずの定番中の定番といえば梅干しだ。実はこの小さな粒、驚くべき健康・美容効果を秘めているという。我らのソウルフード、梅干しの研究。【宇都宮洋才/大阪河崎リハビリテーション大学教授】

【写真を見る】梅に合う意外な食材とは

海外ではフルーツとして扱われている食材、より正確にはほぼフルーツとして“のみ”食されているものが、日本では代表的な「ごはんのお供」として親しまれています。そして、それは実に多くの健康効果を持った食材でもあります。直径はほんの数センチと小さいながら、偉大なスーパーフード――梅を塩漬けにして干した梅干しは、日本が誇る健康食品です。

〈こう説くのは、医学博士で大阪河崎リハビリテーション大学教授の宇都宮洋才（ひろとし）氏だ。

日々の食卓を彩るとともに、おにぎりの具や日の丸弁当、幕の内弁当など、行楽のマストアイテムとしても愛されてきた梅干し。たしかに日本人のソウルフードではあるものの、その塩っ辛さから、あまり食べ過ぎると身体によくないのではないか、そんなイメージを持っている人もいるかもしれない。しかし、意外な真実が……。

「梅の本場」である和歌山県の県立医科大学などで20年以上にわたり梅の研究を続けてきた、「梅干し博士」として知られる宇都宮氏が続ける。〉

「塩分過多」の印象があるが……」

しょっぱい上にすっぱくて、塩分の塊（かたまり）であり、高血圧のもと。漬物のひとつである梅干しには、「塩分過多」の印象がついて回りがちです。かく言う私も、実は昔は梅干しが大嫌いでした。

大分県の田舎の農村で育った私は子どもの頃、運動会や遠足のお弁当の中に母親が作った自家製梅干しのおにぎりがあると、こっそりと梅干しを捨てて食べていました。なにしろ、しょっぱくて、すっぱくて、おまけにまずい。捨てたことがバレると、母親に「梅干しは健康にいいんだよ！」と叱られ、よくゲンコツをもらったものです。しかし、しょっぱいものはしょっぱいのですから、どうにも食べる気が起きませんでした。

そんな私が、和歌山県の大学に赴任したのを機に、梅干しについての研究をし続けているのですから不思議なものです。そしていま、私は学者・研究者として、母親の小言が正しかったことを実感しています。なにも私の母親に限った話ではなく、日本人は梅干しが健康食品であることを、長い歴史の中で経験上分かり、伝承してきたのです。

〈梅はその日の難逃れ〉

〈一日一粒の梅干しで医者いらず〉

〈梅は三毒を絶つ〉

日本にはこうした言い伝えがありますが、私は現在、それらを科学的・医学的に裏付ける研究を行い、先人たちの知恵のすごさに舌を巻く日々を送っていると言えます。研究をすればするほど言い伝え通りで、梅干しが超の付く健康食品であることが証明されていくのです。

塩分の“真相”

梅干しの持つさまざまな効能、機能性について説明する前に、まずは「しょっぱさ」にまつわる誤解を解いておきたいと思います。

たしかに梅干しはしょっぱい。でも、みなさん、梅干しを1日何個くらい食べますか？ いくら好きな人でも5個も6個も食べるという人はほとんどいないと思います。おにぎりの具、あるいは日の丸弁当として、食べたとしても1日1個程度で、それ以上食べることはないという人が多いのではないでしょうか。

では、梅干し1個に含まれる塩分は果たしてどれくらいかと言うと、現在、塩分3％程度の減塩タイプのものが多く販売されていて、その場合、単純計算で7個入り70グラムだと1個は10グラムなので塩分は0.3グラム。減塩タイプでない一般的な梅干しでも、塩分は8％前後なので0.8グラム程度です。なお、10グラムには当然「種」の重量も含まれるため、実際には塩分量はさらに少なくなると考えられます。

厚生労働省の「日本人の食事摂取量基準（2025年版）」では、成人男性の1日の塩分摂取量は7.5グラム未満、女性は6.5グラム未満が推奨されています。梅干し“だけ”で塩分過多になることはまずないことがお分かりいただけると思います。「バランスのよい食事」とよく言われますが、塩分に関しても、梅干しはしょっぱくて塩分の摂り過ぎを招くから避ける、というのではなく、三食の食事のトータルメニューで考えるべきなのです。

梅ならではの血圧上昇抑制効果

「梅干しと塩分」について理解していただいた上で、次は「梅干しと高血圧」について解説したいと思います。

梅干しだけで塩分の摂り過ぎになる心配をする必要はないと言われても、どうしても「しょっぱさ＝高血圧の引き金」というイメージに囚（とら）われてしまう人もいるかもしれません。しかし、私たちと米国テンプル大学などとの共同研究では、梅干しが血圧の上昇を防ぐという驚きの結果が明らかになっています。

血圧の上昇には「アンジオテンシンII」というホルモンの働きが大きく関わっています。そこで私たちは、ラットの培養細胞に梅肉エキスとアンジオテンシンIIを加えてみたところ、アンジオテンシンIIの働きが80〜90％も抑制されたのです。なお、梅と同様にすっぱい、他の果実のエキスではどうなるのか実験したものの、レモン、オレンジ等ではアンジオテンシンIIの働きを抑える効果は認められませんでした。つまり、梅肉エキスに含まれるある成分、あるいは複数の成分の複合的要因による、梅ならではの血圧上昇抑制効果が存在すると考えられるのです。

また、マウスにおいて、普通の水と、梅肉エキス入りの水を与えるグループに分けて飼育すると、前者では血圧が徐々に上がったのに対し、後者では血圧が正常値に保たれると同時に、血管障害や心臓肥大といった高血圧の代表的な合併症も防げることが明らかになりました。ちなみに、この研究結果をまとめた論文は2023年、日本高血圧学会の学会誌に掲載され、関心を集めました。

梅干しのダイエット効果

しょっぱい梅干しは、実は血圧上昇およびそれに伴う合併症に対して抑制効果を持つという「意外な真実」。付言しておくと、人体のなかには血圧を上昇させる「3本のルート」が存在し、そのルートを文字通り道路に喩（たと）えるならば、梅干しはそのひとつの道路を通行止めにする効果を発揮し、残る2道路のうちの1本はご飯、もう1本は桃が通行止めの機能を果たすことが分かっています。したがって、高血圧が気になる人にとっては、「日の丸弁当と、デザートに桃」が最強の食事メニューのひとつになるのではないかと私は思っています。

血圧のコントロールに効くだけではなく、梅干しはダイエット効果を持つ食品でもあります。梅の有名な産地として知られる和歌山県紀南地域の女性を対象に疫学調査を行ったところ、梅干しを食べない人のBMI（肥満度を示す体格指数）の値の平均は22を超えたものの、毎日1〜2個食べる人は21、3個以上食べる人は19という結果が出ました。

こうしたダイエット効果をもたらす梅干しの成分のひとつが「バニリン」です。バニラの香りの主成分でもあるバニリンは脂肪燃焼効果に優れていて、内臓脂肪の蓄積を防いでくれます。また、梅干しのすっぱさのもとであるクエン酸も、体内のエネルギー代謝を活発にするサポート効果があり、やはりダイエットに寄与します。

なお、やはり梅に含有される「バニリングルコシド」という成分は、加熱するとバニリンに変化するため、加熱によってダイエット効果のさらなる増大が期待できます。ですので、梅干しを軽くフライパンであぶる「焼き梅干し」がダイエットにはお勧めです。もしくは、より簡単に、電子レンジで梅干しを温めるだけの「レンチン梅干し」でもバニリンは生成されるので、これからの寒い季節こそ、ぜひ試してみてください。

梅の産地では女性の肌が美しい？

健康面だけでなく美容面でも、梅干しは積極的に摂るべき食品だと言えます。

皮が薄く、果肉が柔らかい最高級ブランド「南高梅（なんこううめ）」の産地である和歌山県みなべ町に私は時折行くのですが、そこの梅農家を訪ねると、「先生、うちの母ちゃん（奥さん）、きれいでしょ」「俺の家内は美人なんだ」とよく話し掛けられます。“みなべ小町”がたくさんいらっしゃるわけです。たしかにみなべ町の女性は肌がきれいという印象が強い。事実、化粧品メーカーが行った「ニッポン美肌県グランプリ2018」では、和歌山県は「シワができにくい」部門で1位、「くすみがない」部門で2位に輝いています。

皮膚の弾力性やハリを保つにはコラーゲンが欠かせませんが、加齢や紫外線によって、「コラゲナーゼ」というコラーゲンを分解する酵素が活性化してしまいます。コラゲナーゼは、いわば「美肌の敵」なのです。そして、梅に含まれる「トランスクマル酸」という成分がコラゲナーゼの働きを阻害することが私たちの実験で分かっています。加えて、梅干しに含まれるポリフェノールの一種の「梅リグナン」は強い抗酸化力を持っているため、やはり美肌の敵である活性酸素に対抗してくれます。コラゲナーゼに梅リグナン。みなべ小町も頷ける話です。

みなべ町では、〈梅を食べたら寝付かない〉という言い伝えもよく耳にします。梅干しを食べていれば寝たきりにならないという意味です。寝たきりになる大きな要因は転倒・骨折であり、骨粗鬆症の予防が「寝付かない」ためには大事になってきます。この点でも梅干しは役立つのです。

私たちが和歌山県在住の61〜81歳の男性を対象に行った調査では、梅干しを食べない人の骨密度の平均は基準値を下回り、週1〜2個の梅干しを食べる人のそれは基準値を大きく上回るという結果が出ています。梅はカルシウムをはじめとするミネラルの含有量が多い上に、クエン酸にはカルシウムを溶けやすい形に変えるキレート作用というものがあり、カルシウムの吸収を促進してくれます。〈梅を食べたら寝付かない〉も、本当だったわけです。

リラックス作用

さらに、みなべ町の言い伝えには〈風邪には梅干し、梅酢うがい〉というものもあります。梅酢とは、梅を塩漬けにする過程で出てくるエキスのことですが、私たちが発見した梅に含まれる「エポキシリオニレシノール」というポリフェノールの一種が、培養細胞を用いた実験において、インフルエンザウイルスの量を減らすことが明らかになっています。

さらに驚くべきことに、培養細胞に新型コロナウイルスと梅干しを一緒に投与すると、ウイルスの増殖が抑えられることも私たちの実験で分かっています。しかも、新型コロナウイルスは次々と変異していますが、梅干しは、さまざまな変異株に対して増殖抑制効果を発揮します。やはり、言い伝えは真実だったのです。

みなべ町に限らず、風邪などで体調を崩して頭痛がする時は、こめかみに梅干しを貼ると治るとよく言われると思います。これは、梅干しの香り成分である「ベンズアルデヒド」に神経をリラックスさせる作用があるからだと考えられます。加えて、梅干しには「ベンジル-β-D-グルコピラノシド」という、アスピリンと似た働きをする成分も含まれているため、食べることでも頭痛や歯痛などの緩和が期待できます。

日本最古の医学書にも梅干しの効能が

このように、まさにスーパーフードと言うべきさまざまな機能性、効能を持つ梅干しの食べ方としては、定番のおにぎりや日の丸弁当以外では、私はヨーグルトや牛乳に梅酢を混ぜたり、あるいは梅干しそのものを入れたりして食卓に取り入れています。先ほど触れたように、梅干しにはバニラの香りの主成分であるバニリンが含まれていますので、ヨーグルトなどにも実はよく合うのです。

古くは日本最古の医学書「医心方（いしんぽう）」（984年）において、心臓の乱れを鎮（しず）め、下痢を止めるなど、梅干しの効能が紹介されています。「梅干しは健康食品である」という記憶は、私たちのDNAに刻まれてきたと言っても過言ではないでしょう。その伝統を私たちは受け継いでいるのです。

ごく小さな粒に過ぎないものの、大きな健康効果を持つ梅干し。日本ならではの「フルーツとしてではない梅」の健康効果を、私たちが活かさない手はないと思うのです。

たかが梅干し、されど梅干し……。

宇都宮洋才（うつのみやひろとし）

大阪河崎リハビリテーション大学教授。東海大学大学院医学研究科博士課程修了。医学博士。専門は細胞生物学、機能性食品学。米国バンダービルト大学留学、和歌山県立医科大学准教授を経て、2022年より現職。梅干しの効能を科学的・医学的に研究する「梅干し博士」としてNHK等のメディアに多く登場している。『梅・梅干し・梅しごと 大学教授が教えるすごい食べ方大全』（共同監修）等の出版に携わる。

「週刊新潮」2025年11月27日号 掲載