「老い」は知らずにやってくる。まさに“背後”から忍び寄ってくるのだ……。丸まった背中は老いの象徴に感じられるが、「見た目」にとどまらず、内臓などにも悪影響を及ぼし、死亡リスクを増大させる要因となる。セルフチェック法から予防対策まで、専門家が解説。【野尻英俊/順天堂医院・脊椎脊髄センター副センター長】

＊＊＊

他人からはよく見えていても、自分には見えない。家族や同僚は毎日自然と目にしているのに、自身は見ようとすらしていないもの――それは「背中」です。

普段私たちは、朝起きてから出かけるまでの間に鏡で自分の顔を必ず見る一方、よほど意識しなければ自らの背中を見る機会はありません。つまり、顔のシワは自覚できても背中の変化には気付きにくい。私たちは「背中から老いていく」にもかかわらずです。

背中の丸まりで死亡リスクが増大

〈こう警鐘を鳴らすのは、順天堂大学医学部附属順天堂医院脊椎脊髄センター副センター長の野尻英俊医師だ。

年間約3000人の患者と接している野尻医師は、「背中の老い」に早めに気付き、対処することこそが人生100年時代の健康長寿には欠かせないと説く。

背中の老い、すなわち背中の丸まりは、「老けて見える」要因の象徴といえよう。確かに、背中が丸まっている人は若さが失われているように映る。しかしそれは、単なる見た目の問題にとどまらない、大きな健康リスクの表れでもある。背中の丸まり、それは「死への入り口」なのだという。

その名も『人は背中から老いていく』の著書がある野尻医師が続ける。〉

背中が丸まっていると老けて見られるという研究

学生時代の同窓会開催の案内が届き、久しぶりに旧友たちに会いたいと心が弾む。しかし、尻込みしてしまう自分がいる。同い年の友人たちよりも自分が老け込んでいたら恥ずかしい、と……。そんなふうな躊躇（ためら）いを感じた経験がある人もいるのではないでしょうか。

事実、日本老年医学会によれば、「前かがみ」などの姿勢は周囲の人たちに「衰え」といった印象を強く与えるといいます。また、アメリカの科学誌「PLOS ONE」に掲載された論文では、「背中が丸まっている人や猫背の人は、実際の年齢よりも老けて見られやすい。見た目の年齢と実年齢の差は、姿勢や体形、筋肉の張り、骨格の構造と関連している」と報告され、背中の丸まりは自己肯定感の低下にもつながると指摘されています。

みなさんの中にも、写真や動画に映った自身の後ろ姿を見て、「自分ってこんなに姿勢が悪かったの？ 老け込んじゃったなあ」と、がくぜんとした経験のある人もいると思います。あるいは、離れて暮らす老親としばらくぶりに会ったら、随分と背中が丸まっていて驚いたことがある人も少なくないのではないでしょうか。

体の「中」で何が

このように背中の丸まり、医学的に言うと脊柱後弯（せきちゅうこうわん）は、「見た目」の老化のサインであると同時に、体の「中」にも深刻な影響を及ぼします。

2004年の「アメリカ老年医学会誌」には、背中の丸まりが強い高齢者とそうでない高齢者を比較した場合、前者の死亡リスクは約1.44〜2.0倍に上昇するという研究結果が報告されています。アメリカの内科学会が発行する医学誌にも、09年に同じような結果の論文が掲載されています。つまり、「背中が丸まった人は死亡リスクが最大で2倍高まる」ということになるわけです。これが、背中の丸まりが死への入り口であるゆえんです。

そもそも、背中はなぜ丸まってしまうのでしょうか。主な原因としては、骨粗鬆症によって気が付かないうちに背骨が折れてしまう圧迫骨折、通称「いつの間にか骨折」が挙げられます。その他にも、椎間板変性や体幹伸展筋の筋力低下、伸展可動域の減少などがありますが、いずれもごく大ざっぱに言えば「加齢による筋骨の衰え」です。

では、背中が丸まってしまうと体の「中」で何が起きるのでしょうか。

最も代表的な現象が、胸部が圧迫されることによる呼吸機能の低下です。実際、脊柱後弯が肺活量を低下させることなどさまざまなエビデンスが存在します。

少し動いただけで息が上がってしまう。年を重ねるとそう感じる場面も多いと思いますが、それこそ「年のせいだから」と片付けてしまいがちです。しかしそれは、背中の丸まりで胸が膨らみづらくなり、肺活量が落ちているせいである可能性も考えられるのです。

呼吸機能が低下すれば、肺炎や慢性閉塞性肺疾患になりやすくなり、また呼吸が浅いと体力も落ち、免疫力も低下するため感染症にもかかりやすい。これらの呼吸機能低下に伴うリスクが、背中の丸まりによる死亡リスク上昇の要因だと指摘されています。

どう対処すればいい？

他にも、背中が丸まるとお腹が圧迫され内圧が高まるので胃酸が逆流しやすくなり、胃食道逆流症や咽喉頭酸逆流症といった飲み込みや摂食に関連する疾患が懸念され、食道がんや誤嚥性肺炎に至る危険性もあります。食べたものが食道を通過しにくくなって栄養不足につながったり、腹部も圧迫されるため、不快感によって食欲不振に陥ったりするリスクも増します。

さらに運動器と脳は連関しているので、背中が丸まってアクティブに動けなければ脳機能の活性化も促進されず、認知機能に悪影響を及ぼしたり、姿勢異常が自律神経のバランスの乱れを招いたりする恐れもあります。もちろん、姿勢が悪くなれば転倒・骨折のリスクが高まり、その先には寝たきり、要介護が待ち受けてもいます。

こうしたさまざまな理由から「死亡リスク最大2倍」となるわけで、もはや背中の丸まりそれ自体を、命を縮める大きなファクターとして捉えるべきだといえるでしょう。

それでは、この「死亡リスクファクター」である背中の丸まりに、どう対処すればよいのでしょうか。まずは、他の疾患と同様で、「気付き」が重要です。

冒頭で触れたように、背中を見る機会は限られているので、それが丸まっていることにそもそも気が付きにくい面があります。しかし、「見えない」という点では、血圧も血糖値も同じはずですが、多くの人が血圧や血糖の値には注意を払っていると思います。そして異常があれば対処する。それと同じで、背中の丸まりに関しても早めに異常に気が付き、対策を取ることが大切になります。

65歳以上の女性で急増

50歳を過ぎたら病院で定期的に骨密度を検査することをお勧めしますが、それ以外のチェック方法としては、「いつの間にか骨折」のサインには若い頃に比べて身長が縮んだ（1）、壁に背中をつけて立つと頭が壁につかない（2）、立っているだけで疲れる（3）などが挙げられるので、セルフチェックに努めてみてください。（3）は、姿勢が前傾になると動きづらくなるので、自然とバランスを保とうとしていろいろな筋肉を使うことになり、ただ立っているだけなのに大きなエネルギーを消費してしまうことから生じます。

なお、脊柱後弯は男性に比べ、女性のほうが2倍なりやすいことが明らかになっています。とりわけ50〜60代の女性は、閉経によって、骨の破壊を抑制する働きのあるエストロゲンの分泌量が低下して骨が脆くなるので要注意です。ハワイ骨粗鬆症センターの研究では、日本人女性は65歳以上において複数の椎体骨折の有病率が急増することも分かっています。

二つの体操

続いては、背中の丸まりを自覚した上での対策を紹介したいと思います。

先ほど指摘したように、背中が丸まるとバランスを保とうとしてさまざまな筋肉が稼働しなければならなくなります。これらの筋肉を、働きを補うという意味で代償筋と呼びます。この代償筋を鍛えることで、加齢に伴う背中の丸まりを食い止めることが可能になります。そこで私は、パーソナルトレーナーと共に、代償筋を鍛えるいくつかの体操、「老い出し体操」を考案しました。中でもお薦めの体操が二つあり、その一つめは「背中そらし体操」です。

床、もしくは布団の上にうつ伏せになります。その状態から両肘をつき、上体を上に持ち上げ、顔を正面に向けたまま姿勢をキープする。腰痛などを抱えていない人で、さらなる効果を望む人は両肘をつくのを止め、肘の支えをなくして上体を起こしてください。この体操によって、背中から臀部にかけての筋肉、具体的には傍脊柱筋や、大臀筋などの臀筋群といった代償筋が鍛えられます。

ちなみに、複数の海外の研究によって、とりわけ65歳以上の高齢者がストレッチを行う場合、60秒以上姿勢を保持しないと効果を得られないことが分かっていますので、この体操に関しても、できれば15秒や30秒でやめずに60秒続けてみてください。

「筋トレ」ではなく「体操」ではありますが、60秒間姿勢をキープするのはかなりきついと感じられるはずです。つまり、効いている証拠です。もちろん、無理は禁物ですので、やれる範囲から始めてみてください。

二つめは「椅子で背中伸ばし体操」です。椅子に腰をかけた状態で、両手を組んで体の前に伸ばします。その体勢のまま背中を丸めながら上体を前傾させます。続いて上体を起こし、両肘を肋骨の辺りに置き、肘を張った状態をキープする。これも60秒間続けてください。脊柱起立筋や広背筋といった代償筋が鍛えられます。

たったの4分

いずれの体操も、ジムに通うなどしてお金をかけることなく、器具も用意する必要なく簡単に行うことができるのが利点です。私自身も、座りっぱなしで診察を続けているとどうしても姿勢が悪くなってくるので、空き時間に「椅子で背中伸ばし体操」を実践するように心がけています。

どちらの体操にしても、朝晩1日2回行ったとしても計4分です。たったの4分で、死への入り口である背中の丸まりの予防に役立つのであれば、自身の命を削らないために実践しない手はないと思います。

そう言われても、自分はすでにかなり腰が曲がってしまっているから体操なんて無理――そのような人でも、決して「動くこと」をあきらめないでください。かつては、衰えてしまった人はそっとしておいてあげようという考え方もありましたが、いまでは動けるうちは動くべきであるという「運動療法」の効果に関するエビデンスがたくさん出てきています。

歩くことをやめてしまったら、あっという間に筋力は落ちてしまいます。あくまでけがのリスクを考慮し、安全な状況でではありますが、とにかく動けるうちは、つえを突いてでも、手押し車を押しながらでも、自分のできる範囲で歩く。これが、寝たきりにならないための、まさに「転ばぬ先のつえ」になるはずです。

ビタミンD摂取量が圧倒的に不足

脊柱後弯の予防には、当然、食事も重要です。特に私が「筋骨四大栄養素」と呼んでいるタンパク質、カルシウム、ビタミンD、ビタミンKの積極的な摂取が欠かせません。とりわけ、日本人はビタミンDの摂取量が圧倒的に不足しているので注意してください。

私がアメリカに滞在していた時、ビタミンDを加えた牛乳が売られていたことが印象に残っています。欧米では、それほどビタミンDの重要性が浸透しているということなのだと思います。日本でも、ビタミンD摂取への意識が高まることを期待しています。ビタミンDを多く含む食材には、鮭、まいわし、きくらげ、まいたけなどがあります。

最後に、医師としての私の考え方をお伝えさせていただきたいと思います。私は外科医ですが、できることなら脊柱後弯に関する手術はしたくないと考えています。なぜなら、手術は患者さんの体に大きな負担をかける上に、可動域が狭くなるなどのリスクも孕んでいるからです。従って、できる限り手術になる前の段階での対処が求められるわけです。

そのためにも、まずは背中の丸まりを自覚するところから始めてみてください。背中は見えにくく、気付きにくいのは確かですが、そこから老いは始まるのですから、それを放置するのは自分で自分の寿命を縮めていることに他ならないと思うのです。

野尻英俊（のじりひでとし）

順天堂大学医学部附属順天堂医院・脊椎脊髄センター副センター長。順天堂大学医学部卒業。整形外科専門医、脊椎脊髄外科専門医・指導医。専門は脊椎変性疾患、脊柱変形。年間約3000人の診療にあたっている。昨年6月に『人は背中から老いていく 丸まった背中の改善が、「動ける体」のはじまり』（アスコム）を出版した。

「週刊新潮」2025年11月20日号 掲載