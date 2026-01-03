映画『ほどなく、お別れです』の公式SNSが更新され、目黒蓮（Snow Man）と浜辺美波が出演するトーク動画が公開された。

【動画＆画像】目黒蓮＆浜辺美波「あけおめカルタ～Part1～」／同コーデで出席した『ほどなく、お別れです』完成報告会

今回は「あけおめカルタ～Part1～」と題し、作品名の「ほ」にちなんで、「ほとんど誰にも言っていない2026年頑張りたいことは？」をテーマにトークを展開している。

■目黒蓮が明かした「ほとんど誰にも言っていない2026年の目標」

目黒は、端正な顔立ちが際立つブラックのジャケットスタイルで登場。前髪は目元にかかる長さに整えられ、自然な毛流れを生かした横分けヘアが印象的だ。

ファッションは、シンプルながらも品のあるブラックのジャケットに、インナーのハイネックニットもブラックで統一。袖口から覗くレースがさりげないアクセントとなり、静かな色気を感じさせるスタイリングに仕上がっている。

一方の浜辺は髪を下ろし、ラメ感のあるダークトーンのニットワンピースを着用。清楚で大人びたムードを漂わせている。

目黒は「ゴルフに初めて行った。2026年も始めたからには続けて頑張ってみたい！」とコメント。「自然の中でやるじゃないですか？すごく好きで」と話し、浜辺から「楽しかったんですね？」と聞かれると、「めっちゃ楽しかったです！」と答えた。

SNSでは「ふたりでカルタ取りしてるの平和な年始感あってほっこり」「微笑ましい」「兄妹みがあってかわいい」「めちゃくちゃビジュ良い」「最高すぎる動画」「ブラックコーデ品があって素敵」「めめこじゴルフ今年も期待してる」といった声が寄せられている。

■同コーデで登場した『ほどなく、お別れです』完成報告会