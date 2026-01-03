卓球の「WTTチャンピオンズドーハ」が、7日から11日にかけてカタール・ドーハで開催される。2026年最初の国際大会として、各選手のパフォーマンスに注目が集まっている。

そんな中、WTT公式サイトが特集を組んで注目しているのが松島輝空（木下グループ）。2025年に大きく飛躍した18歳に対し、今大会での優勝争い参戦を期待している。

■2025年終盤に見せた実力開花

日本男子の次世代エースとして期待されていた松島は、2025年中盤から本格的に実力を開花。「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」では世界の強豪を破って準優勝を果たすと、「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」では決勝でチウ・ダン（ドイツ）に勝利し、同大会で初優勝を飾った。

その結果、世界ランキングは自己最高の8位まで上昇。張本智和（トヨタ自動車）に続く存在として、トップ選手の仲間入りを果たした。

WTT公式サイトも松島の成長には継続的に注目しており、2日付の記事では「ソラ・マツシマがWTTチャンピオンズで2度目の栄冠を目指す」と題して特集。「2025年のマツシマは、さらなる力強さを身につけた」と飛躍の1年を評価している。

今回のドーハ大会には、世界ランキング2位の林詩棟（中国）、3位のウーゴ・カルデラノ（ブラジル）、4位のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）、5位の張本智ら強豪が出場予定。第8シードの松島が優勝を目指すには、世界のトップ選手を打ち破る必要がある。

それでも記事では、「WTTチャンピオンズで初タイトルを手にしたマツシマは、第8シードとして出場するドーハ大会で2026年を華々しくスタートさせることを目指している」と記し、昨年終盤からの勢いの継続に期待を寄せた。

2026年は世界卓球（団体戦）も控えており、日本男子のサウスポーエースとしての存在感が求められる松島。飛躍のきっかけを掴んだWTTチャンピオンズの舞台で、再びタイトル争いに加わることができるのか。そのプレーに注目が集まる。