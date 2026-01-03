5km（以下kmは区間のkm数）ごろ、早稲田大・間瀬田選手（4年）の後ろを中央大・七枝選手（2年）がつけ、その後並走。2位が2チームに。

10kmすぎ、7位順天堂大・玉目選手（2年）が追い上げ、駒澤大・谷中選手（2年）と6位争いに。

11.8km地点の二宮では、1位青山学院大と、2位の早稲田大・中央大は2分29秒差。高山選手（4年）が走る國學院大は2分40秒差。

13km手前、國學院大・高山選手が、中央大・七枝選手と早稲田大・間瀬田選手を抜いて2位に浮上。

13kmごろ、6位争いをしていた順天堂大と駒澤大は、順天堂大・玉目選手が抜け出し単独6位に。

平塚中継所まであと2.9kmの大磯では、2位國學院大は1位青山学院大を1分49秒差で追う。小田原中継所地点での3分23秒差を大きく詰めている。

平塚中継所では、青山学院大が1位をキープ、2位は7区で2つ順位を上げた國學院大。3位中央大、4位早稲田大、5位城西大、6位順天堂大が続いた。区間賞は國學院大・高山選手。区間歴代2位の好タイム・1時間00分54秒となった。