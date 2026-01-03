ÅìÌî¹¬¼£¡¢¼ãµ¤¤Î»ê¤êÈ¿¾Ê¡¡¡ÈW¥³¥¦¥¸¡É¤ÇÀµ·îÎ¹¹Ô¡¢¶õ¹Á¤Ç¤ÎÄ¾·â¼èºà¤Ë¡ÖÌµ°¦ÁÛ¤ËÌµ»ë¤·¤Æ¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬2Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Àµ·îÎ¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ó¤ÏÏ¿²»¤Ç¡¢¡ÖÇ¯Ëö¤°¤é¤¤¤«¤é³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤Î1·î2Æü¤Î¿¼Ìë1»þ¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤Û¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È±óÎ¸¤¬¤Á¤Ë¹ðÇò¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÊç½¸¤·¤¿Àµ·î¤Î²á¤´¤·Êý¤È¤Î¡È³Êº¹¡É¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î20¡Á30Ç¯Àµ·î²¿¤·¤Æ¤¿¤«È¯É½¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÁêÊý¡¦·Ë»°ÅÙ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â²áµî¤ÎÀµ·î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö30Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¡¢¥í¥¹¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ËÃÆ´Ý¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¡Öº£ÅÄ¡Ê¹Ì»Ê¡Ë¤µ¤ó¤È²¶¤È¡¢²Ç¤È¾å¤Î»Ò¤¬¾®¤Ã¤Á¤ã¤È¤¡£¤¢¤ÈÊüÁ÷ºî²È¤µ¤ó¤È¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¡ÖÂçºå·Ý¿Í¤¬Åìµþ½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»Å»öË»¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ·ÝÇ½¿Í¤Ã¤Æ¥í¥¹¤ä¤í¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ä¤í¡Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÏÀµ·î¤ò³¤³°¤Ç²á¤´¤¹·ÝÇ½¿Í¤òÊóÆ»¿Ø¤¬À®ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¡¢¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡£¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡ÈW¥³¥¦¥¸¡É¤â¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤é¤ì¡¢¡Öº£¤ä¤Ã¤¿¤é¡È¤¢¤¢¤É¤¦¤â¡Á¡£1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Á¡£³§¤µ¤ó¤â¤¤¤¤¤ªÀµ·î¤ò¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤âÅö»þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡ÄÂÖÅÙ°¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ìµ°¦ÁÛ¤Ê´¶¤¸¤ÇÌµ»ë¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤¿¤éÊüÁ÷ºî²È¤¬ÀµµÁ´¶¤Ç¤Í¡Ä¡£¡È¤É¤±¡¼¡ª¼ÙËâ¤ä¡ª¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä¤¾¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡ÖËÜ¿Í¤Ï¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢²¿¤Ê¤é²¶¤Ê¤ó¤Æ¤½¤ì¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡ÈÍê¤â¤·¤¤ÅÛ¤Ã¤Á¤ã¤Ê¡Á¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÅìÌî¡£³¤³°¤òËþµÊ¤·¡¢¡Ö¤´µ¡·ù¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤é¡¢Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤½¤Î¼Ì¿¿¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¡ÈµÈËÜ¶½¶È¤Ï¥ä¥¯¥¶¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤¢¤«¤ó¤Ç¡¢¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¡È¤¤¤ä¸Û¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£¿Í¤¬¤Ð¡¼¤Ã¤ÈÍè¤¿¤«¤é¤½¤é¸À¤¦¤ä¤í¡É¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÐ½è¤Î»ÅÊý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£