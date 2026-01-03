2024年のパリ五輪・男子400メートル個人メドレーで銀メダル獲得、2025年の世界選手権でも銀メダルを獲得した、競泳の松下知之選手らが所属する東洋大学水泳部が2日、2026年の初練習を公開しました。

新年初練習を公開した競泳の松下知之選手。練習中には東洋大学の仲間も出場している箱根駅伝を見ながら、およそ2時間、7キロ以上の距離を泳ぎました。

練習後の取材で今年の漢字を聞かれると「新」と答えた松下選手は、「日本“新”をずっと狙っているのと、今年は殻を破るような“新”しい自分になり、日本で突き抜ける存在になりたい」と400メートル個人メドレーだけでなく200メートル個人メドレーでも日本記録を出したいと意気込みました。

元日の年末年始唯一のオフには実家に帰省し初詣に行った松下選手は、おみくじで大吉が出たといい「準備を怠らなければ必ず願いが叶う」という内容に笑顔を見せました。

また、世界選手権の400メートル個人メドレーで4位入賞を果たした1年生の西川我咲選手は今年の漢字を「変」とし、日本記録を“変”えること、日本の個人メドレーで松下選手に次ぐ2番手にいる自身のポジションを“変”えるという2つの意味を話しました。

また、世界選手権代表の牧野航介選手は「戦」とし、2025年の世界選手権では8位入賞を果たしたものの、全く勝負ができなかったといい、「去年は日本代表に入るだけになってしまった。こんな悔しい思いするんだってくらいずっとそれが心に残っているので、今年はその悔しさをバネに世界で戦う覚悟で頑張りたい」と語りました。