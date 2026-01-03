【恋愛運編】2026年運のいい生まれ月ランキング
●第12位〜第11位
2026年は、午年(うまどし)です。馬は強い生命力を表し、情熱が高まり、縁が動く年。直感に従えば、出会いも関係も一気に進展しやすい流れです。あなたの恋愛の行方は？誕生日月から愛のメッセージをあなたへ。「2026年恋愛運のいい生まれ月ランキング」をお届けします。
○12位 5月生まれ
あなたへの期待が大きく寄せられる模様。仕事や責任のほうへ意識が傾き、恋愛がそっと後ろへ追いやられてしまうかも。距離を縮めたい気持ちとは裏腹に、タイミングを逃してしまうことも。焦らず、肩の力を抜いて。飾らない本音を、一滴ずつこぼすように伝えてみてください。心を開くほど、あなたの優しさが届き、愛は深く、静かに形を整えていくでしょう。
○11位 3月生まれ
豊かな出会いには、心の浄化と癒しが必要です。人気運が上がり、声をかけられる機会が増える一方で、感情が揺れやすく、迷いが生じることもありそう。本当にあなたに合う相手を選ぶ力が求められるとき。周囲を冷静に見渡して。穏やかな恋愛を引き寄せる秘訣となります。癒しと安心をくれる人を選ぶほど、あなたの恋は温かく、深く満ちていきます。
○10位 1月生まれ
“気負いなく安らげる愛”を獲得できそう。心の奥にしまい込んだ本音が、そっと顔を出す模様。強がりや遠慮を続けると、距離がすれ違いを生む兆しもあります。素直になることが、恋を温める鍵です。小さな誤解も解けて、ゆっくり近づく縁が、やがて大きな絆へと変わっていく予感。慎重さより、ほんの少しの勇気が幸運の扉を開き、押し広げてくれるでしょう。
●第9位〜第7位
○9位 4月生まれ
変化を起こしていくことで、チャンスが生まれます。魅力が強まり、積極的なアプローチが成功しやすいとき。あなたの行動力が恋を引き寄せ、出会いの場では目を引く存在に。直球のアプローチが幸運を招きます。ただあなたの気持ちもコロコロと変わる模様。落ち着いた柔らかさを少し添えると安定します。愛が人生全体に追い風を吹かせる明るい一年に。
○8位 12月生まれ
恋のチャンス到来。あなたの世界が一気に広がる予感。イベント・新しいコミュニティは、恋愛運を押し上げる追い風に。ただその一方で、自由を求める気持ちが強まり、束縛を嫌う態度が無意識に表れてしまうことも。責任ある姿勢から逃げてしまうと関係は足踏み状態。あなたの覚悟が問われるとき。恋に真剣に向き合あえば、本当の愛へと昇華する予感。
○7位 9月生まれ
あなたの慎ましい姿勢が、恋の流れを守ってくれます。焦らないで。日常の忙しさに心を奪われ、恋がゆっくりとしか進まない瞬間もありますが、それでも誠実なご縁はあなたの歩幅に合わせて近づいてきます。愛の扉は柔らかく開き、ひとつ上のステージへ。ネガティブな予測を手放し、信頼を大切にすれば、穏やかで深い幸福があなたを包み込むでしょう。
●第6位〜第4位
○6位 7月生まれ
心の奥に眠る情熱が揺れ動く模様。忘れ物のように残っていた感情が蘇り、恋が静かに動き出します。過去と未来の間で一度立ち止まる瞬間もありそう。ですが、それがあなたの心を整理し、より純度の高い愛へと導く鍵に。出会い運は強く、特に“懐かしい縁”が再び輝きを取り戻す暗示。パートナーがいる人は、原点へ立ち返るような温かい時間が訪れるでしょう。
○5位 11月生まれ
情熱が鮮やかに燃え上がる人、思ったようなご縁につながらず不完全燃焼となる人と結果極端に。ひとたび恋に落ちれば、一目惚れの衝撃が心を揺さぶる可能性大。恋のスピードは早く、ブレーキが利かない瞬間も。相手への配慮も忘れないで。既に恋人がいる人は、思いがけない刺激に満ちた時間が到来。大胆な行動が、あなたの世界を広げてくれるでしょう。
○4位 6月生まれ
あなたの好奇心が恋を彩ります。軽やかな行動が運命の縁とつながり、恋が始まる予感。ただし忙しさや気分の揺れが大きくなると、連絡が滞って誤解を招く危険も。丁寧さを忘れずに。出会いのチャンスは豊富。友人との会話がきっかけに。パートナーとは、共有する時間を増やすと絆が強まります。あなた自身が楽しむほど、恋は自然に育っていくでしょう。
●第3位〜第1位
○3位 2月生まれ
あなたの自由な心が恋を呼び寄せます。直感に従うほど、世界が鮮やかに動き出すとき。レジャーにツキがあります。楽しい場所へと出かけてみて。ふとした瞬間に訪れる出会いは、あなたの心を柔らかく揺らす予感。クールな一面をもつあなた。パートナーには、普段言えない気持ちを打ち明け甘えて。言葉ひとつで、魂のレベルで結び付くような温かな時間に。
○2位 8月生まれ
あなたの情熱が愛の季節を熱くしていきます。魅力が堂々と輝き、出会いの場では思いやりをひとさじ添えると、強い存在感を放てます。運命の赤い糸は“共通の興味”を通して広がり、知的な刺激をくれる相手との縁が濃厚。恋愛運が急上昇する夏以降は、アプローチが成功。パートナーがいる人は情熱の再燃が起こり、ロマンティックな時間が増えるでしょう。
○1位 10月生まれ
おめでとうございます！愛のリズムが軽やかに運命の輪を動かし、愛の女神があなたに微笑みかけます。予想外の告白や、ドラマのような展開が起こる可能性も。受け入れるかどうかは、あなたの心の純度で決まります。パートナーがいる人は、未来が現実味を帯び、結婚や同棲など、次のステージへ進む期待大。ワクワクと優しさが混ざり合う豊かな一年に！
月香 つきか スピリチュアルカウンセラー。ハート占い1to1、ハートスクール1to1主宰。鑑定歴は30年以上。デジタルコンテンツ「霊通師 月香」を監修。うらなえるをはじめ、LINE占い、Ameba占い、楽天占いなど多数で活躍の場を広げる。スクールでは、占い師、スピリチュアルカウンセラー、ヒーラーを養成。モータースポーツにも従事。レーシングチーム「Team Sky Light」に所属している。 この著者の記事一覧はこちら
