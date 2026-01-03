こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

何か、マウスパッドの代わりになるものはないか...。訪問先やカフェで、マウスの反応が悪くなって困った経験、ありますよね？

エレコムの「Precisionist（プレシジョニスト）」なら、もうそんな悩みにはサヨナラできます。8ボタン搭載の多機能ワイヤレスマウスは、高速スクロールホイールも搭載。大きすぎず小さすぎないサイズ感もちょうどいい、使い手を選ばないマウスです。

なお、この記事で紹介する商品は、2026年1月3日（土）9時から7日（水）23時59分にかけてAmazonで開催される「Amazon スマイルSALE 初売り」で、お得に購入できます。

ハイエンドセンサー搭載

Image: Amazon.co.jp

「Precisionist」が搭載している高性能なIR LEDセンサーは、木製デスクはもちろん、ガラステーブルの上でも安定したトラッキングを実現。カフェでも会議室でも、場所を選ばず快適に使えます。

また、左右対称のシンプルなデザインは利き手を問わず、誰にでもフィット。ラバー素材の側面が手にしっとりなじみ、長時間の作業でも疲れにくくデザインされています。

高速スクロールで縦も横も自由自在

Image: Amazon.co.jp

Excelの横長シートや、どこまでも続く長いWebページ。スクロールのしすぎで指が疲れた経験は誰にでもありますよね。

でも、「Precisionist」の高速スクロールホイールなら、ホイールの回転スピードに合わせてスクロールモードを自動切り替え。スマートにページを送れます。

もちろん、チルトホイールなので横スクロールもラクラクです。

見逃せないのは、全ボタン静音設計というところ。静かなオフィスでも周りを気にせず作業に集中できます。専用ソフトで8つのボタンに各種機能を割り当てできるので、手放せない相棒になってくれること間違いなしです。

3台まで接続できるマルチペアリング

Image: Amazon.co.jp

無線2.4GHzとBluetoothの2方式に対応していて、マルチペアリング機能で最大3台まで機器を登録できるのも、助かるポイント。本体上部のスイッチで接続先を素早く切り替えできます。

自宅のパソコン、会社のノートPC、タブレットなど、複数デバイスを縦横無尽に使い分けましょう。

持ち運びでも負担になりにくく、手になじむサイズ感なので、リモートワーカーにとっても使い勝手のいい「Precisionist」。

本当に使えるマウスを求めている人に、ぜひ手にとって欲しい逸品です。

エレコム ワイヤレスマウス Precisionist プレシジョニスト 静音 充電式 Bluetooth 無線2.4GHz 8ボタン マルチペアリング 3台 チルトホイール付 高性能IR LEDセンサー搭載 Mサイズ 2年保証 ブラック M-PN10MBMSABK 5,941円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

上品なホワイトもラインアップ！こちらも要チェックです。

エレコム ワイヤレスマウス Precisionist プレシジョニスト 静音 充電式 Bluetooth 無線2.4GHz 8ボタン マルチペアリング 3台 チルトホイール付 高性能IR LEDセンサー搭載 Mサイズ 2年保証 ホワイト M-PN10MBMSAWH 5,941円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source: Amazon.co.jp

協力: エレコム