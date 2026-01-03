Photo: SUMA-KIYO

2025年9月21日の記事を編集して再掲載しています。

旅行や出張の荷造りをしていると、「これって何キロくらいかな？」と気になったことはありませんか？

特に飛行機に乗るときは重量制限があるので、しっかり把握しておきたいところです。

荷物の重さを簡単にチェック

Photo: SUMA-KIYO

そんなときに便利なのが、モンベルから発売されている「ハンディ スケール」（税込 1540円）。荷物の重量をその場ですぐに計測できる、軽量で持ち運びに便利なスケールです。

Photo: SUMA-KIYO

使い方はとっても簡単。スーツケースなどの持ち手にストラップを引っ掛けて、ハンディ スケール本体を持ち上げるだけ。ディスプレイにすぐ重量が表示されます。

これまでは、重たい荷物を抱えて体重計に乗り、体重との差を計算して荷物の重さを割り出すという面倒なことをしていましたが、これを買ってからはそんな手間が一切なくなりました。

中身の重さだけも量れる

Photo: SUMA-KIYO

バッグやスーツケースの重量を除いた、内容物だけの重さを量れるのも、重宝しているポイントです。あらかじめ空のバッグを吊るして、ディスプレイ横のボタンを押すと表示がリセットされ、「0.00kg」に。その状態で中身を入れたバッグを再び吊るせば、内容物だけの重さを正確に測定できます。

ちなみに、計測できる最大荷重は50kgで、キログラムとポンドのどちらの単位にも切り替え可能です。

帰りの荷物も不安なし

Photo: SUMA-KIYO

重量が75gと超軽量なのも、これを選んだ大きな理由。手のひらに乗るほどコンパクトなので、旅行バッグの隅に気軽に忍ばせておけます。

これまでは、お土産などで帰りの荷物が増えるたびに、飛行機の重量制限が気になって、チェックインカウンターへ向かうのが不安でした。でも、これがあれば事前に重さを確認できるので、機内持ち込みと預け入れのバランスを調整できて、本当に助かっています。

旅行バッグの重量を手軽に量ることができる、モンベルの「ハンディ スケール」。一度使えば、その便利さにきっと手放せなくなりますよ。

Source: mont-bell