●年間700杯以上のラーメンを食べ歩く“ラーメン官僚”こと田中一明氏が、2025年にオープンした東京の注目店を厳選してご紹介します。

2024年の夏以降、質の高いラーメン店の新規オープンが相次いだ。理由としては、ラーメン1杯1,000円超が一般化したことで価格設定の自由度が高まり、新規開業のハードルが下がったことが大きい。

2025年前半もこの流れは続いたが、下期はやや落ち着き、資金力のある店によるニューブランド展開、既存店舗の間借り営業、別業態の二毛作営業など、初期投資を抑えた形での開業が目立つようになった。

さて、こうした流れを踏まえ、2025年にトレンドとなった東京ラーメンのキーワードは、以下の3点となる。

【1】清湯と白湯の中間「微濁スープ」の定着

【2】MIX（動物系×魚介）ラーメンと味噌ラーメンの復権

【3】ノスタルジックラーメン（ノスラー）回帰の加速

というわけで、昨年に東京で誕生し、これらの潮流を体現していた都内の注目ラーメン店を7軒ご紹介していこう。

緻密な「微濁」スープの名店「創作麺ひとすじ」（方南町）

2025年のラーメンシーンの方向性は、この『創作麺ひとすじ』の登場によって、早々に決定付けられた。

ここ最近、透き通った清湯スープでも、深く濁った白湯スープでもない、いわゆる「微濁」スープを出す店が増加傾向にあったことは、都内のラーメン好きであれば、多かれ少なかれ、感じ取っていたのではないかと思う。

その実感を、ものの見事に可視化してみせたのが、2/1にオープンした『ひとすじ』の「中華そば」だ。

中華そば

スープのビジュアルは、清湯でも白湯でもない。スープの中を泳ぐ『三河屋製麺』製の中細麺の姿が微かに視認できる「微濁」だ。素材の襞を繊細に伝える緻密さが愛おしい。

丸鶏・手羽先・豚の背ガラ等の動物系素材を丁寧に炊き上げた出汁に、節・煮干し・昆布等の魚介出汁を、絶妙なバランス感覚で重ね合わせる。動物系の比重をわずかに高め、舌上で弾力的に膨らむ食味を創出するギミックも、魚介を押し出しがちなこのタイプの1杯との差別化に大きく寄与する。

同店では、「中華そば」のほか、「担々麺」も提供しているが、同品の完成度も極めて高い。

辛み・酸味・うま味の三味を最大限搾り取り、スープの一滴一滴にまで凝縮。特に、酸味の置き方のセンスが抜群。辛み・うま味を支える土台としての役割に集中させることで、類まれな重層感を構築することに成功している。

担々麺

行列に接続した時点から、訪問者をしっかりと一人の客として迎え入れ、気配りが行き届いた接客を貫徹。味、接客共に非の打ちどころのない、優良店の範を示す1軒だ。

●DATA

住：東京都杉並区方南2-18-6

営：11時～14時半

休：不定休（店のSNSをチェックのこと）

アクセス：丸の内線・方南町駅東口より徒歩3分

の系譜を継ぐ「味噌らーめん屋ちょりん」（早稲田）

3/9。都内のラーメンシーンに激震が走った。味噌ラーメンの名店『味噌っ子ふっく』（荻窪）で店長を任されていた市川店主が早稲田の地に自店を構えたのだ。しかも、『ふっく』の1杯をベースに、自身の解釈を加えた味噌ラーメンを出すというのだから、注目を集めるのも無理はない。

店の名は『味噌らーめん屋ちょりん』。提供する麺メニューは、「味噌らーめん」「辛味噌らーめん」「味噌らーめん屋の台湾まぜそば」「すたみな」など。

中でも特にオススメなのが「味噌らーめん」と「味噌らーめん屋の台湾まぜそば」。いずれも、開店直後とは思えぬ完成度を誇り、早くもトップクラスの評価が視野に入る出来映えだ。

味噌らーめん

「味噌らーめん」は、芳醇な味噌の風味と甘みが、食べ手の快楽中枢を力強く捉え、麺の太さも、過不足なく絶妙な塩梅。

市川店主いわく「修業先より味噌の分量を増やし、スープもより濃厚に仕上げている。スープ濃度に比例して、麺もより太いものを使っている」とのこと。名店『ふっく』のエースが腕を振るう以上、ハイレベルであることは当然予想していたが、その予想すら大幅に上回るクオリティ。しばらくはこれ以上の「味噌」は世に出て来ないのではないかとすら思わされる。

「台湾まぜそば」も、この「味噌らーめん」に負けずとも劣らぬ傑作。体が衝撃で舞い上がるほどウマい。

台湾まぜそば

味噌の香気が充填されたタレに、挽肉から沁み出る豊潤な肉汁がつづら折りの如く重なり、瞬時に味嗅覚を陶酔させる味わい。香辛料の辛みも、甘み・うま味をキリリと引き締める名脇役として、見事に機能している。

早稲田は、都内でも屈指のラーメン激戦区だが、同地においても頭ひとつ抜きん出た1軒。これが、まだ誕生したばかりの新店なのだから、大器ぶりにもほどがある。

●DATA

住：東京都豊島区高田3-21-11 高田橋ハイツ 1F

営：11時～15時、18時～20時半

※日・祝は昼の部のみ

休：水曜

アクセス：JR山手線ほか高田馬場駅より徒歩6～8分

00年代の“リアノス”を体現する「らーめん3000」（駒込）

醤油らーめん

前述の通り、2025年は、昔懐かしさを感じさせる「ノスタルジックラーメン（通称ノスラー）」への回帰が加速した。

ノスラーといえば、ちょっと前までは「こんな感じならノスタルジックだろう」という、半ば想像も入り交じった解像度低めのラーメンが多かったが、最近は“2000年代に流行した味わい”など、より本物のノスタルジー（リアルノス）にまで昇華していることが、大きな特徴だ。

さて、4/12に駒込の地で産声を上げた『らーめん3000』の「醤油らーめん」、「塩らーめん」は、そんな「リアルノス」を体現する1杯。

「味を足し算した結果、総合的に美味い」を地で行く味わいは、まさに00年代に一世を風靡した「各種素材の実験場」的なラーメンを彷彿とさせるものだ。鶏・豚・魚介の様々な部位を活用しながら丁寧に炊いたスープは、心持ち魚介が優勢。カエシの塩味をギリギリの際まで利かせ、複雑な出汁の素材感と睦まじく寄り添わせる。

塩らーめん

「塩らーめん」は、「醤油らーめん」に、貝出汁がさらにオンされる。煮干し・鰹等の乾物の滋味とシジミ・貝柱等の貝出汁の風味が舌上でしのぎを削るダイナミックな味わい。鰹の節感を明快に打ち出し、塩カエシのビビッドなうま味を併せている点も、00年代に巷間を席巻していた「節ラーメン」のごとき懐古感を喚起させる。

また、打って変わって、「つけそば」が、現代的なギミックの粋を凝らしたものである点も趣深い。

つけそば

もり蕎麦を彷彿させる「そばつゆ」と、シジミ・煮干し・昆布の滋味が冴えわたる「つけダレ」。2つの味がそれぞれの世界を築きながら、感性を心地良く刺激する。鰹節、シジミ、昆布。「和」の恵みに身体がほどける。すする度に、日本に生まれた喜びが湧き上がる。

2025年組の中でも、味の組み立ての巧さに定評がある『らーめん3000』。この設計思想を基点に、どこまで進化していくのか。変遷を追い続ける価値は大いにあるだろう。

●DATA

住：東京都豊島区駒込1-16-10 ルーブルビル 101号

営：9時～14時（スープなくなり次第終了）

休：水曜

アクセス：JR山手線・駒込駅東口より徒歩4分

容姿端麗＝絶対正義ではない。「札幌 六坊」（高田馬場）

次にご紹介するのが、2024年4月24日にオープンした『札幌 六坊』。渡なべスタイルの代表・渡辺樹庵氏が、『渡なべ』（西早稲田）、『神保町 可以』（神保町）、『六坊担担麺』（池袋）に続く、4店目として高田馬場に開業したお店。

同店が提供する麺メニューは、「札幌ブラック（札幌醤油ラーメン）」、「札幌塩ラーメン」、「札幌味噌ラーメン」の3種類。

券売機筆頭メニューは、「札幌ブラック」。胡椒・ニンニク・ラード等をフル活用し、ラーメンを常習的に食べていない一般人が完食可能な限界近くまでジャンクに仕上げてある。

札幌ブラック 味玉入り

“純すみ系”の「醤油」でも富山ブラックでもない唯一無二の味わいで、もちろん、実食するに値する佳作だが、私のイチ押しは、「札幌塩ラーメン」。丼の縁近くまでなみなみと注がれたスープは、動物系素材のコクに満ちあふれ、カエシの味わいも好みド真ん中。

札幌塩ラーメン

野菜の甘み、ラードの香味も、スープと完璧に噛み合い、箸を持つ手を動かすほどに体感的なうま味が指数関数的に増幅する。

ビジュアルは、最近の上位人気店の「塩」と較べれば、異質だと感じるほど荒々しい。だが、レンゲを差し込み箸を手繰れば、“容姿端麗”であることが必ずしも絶対正義であるとは限らないことが実感できるだろう。

2025年に誕生した新店の中で、私が「空恐ろしくなるほど美味い」と感じた、唯一の「塩」。綺麗な「塩」が隆盛を極めし今だからこそ、召し上がっていただきたい、目からウロコが落ちる1杯だ。

●DATA

住：東京都新宿区高田馬場1-4-18

営：11時～21時

JR山手線ほか高田馬場駅より徒歩5分

「つけめん」は表・裏共に必食級「中華そばの店りょうが」（荻窪）

荻窪『中華そばの店りょうが』は、6/11に千歳烏山（間借り営業）から荻窪に移転オープンしたお店。店主・赤羽氏は、長野県全域に店を展開する信州の一大ラーメン派閥『凌駕グループ』を率いる赤羽代表その人。信州ラーメンの歴史の一端を担うレジェンド中のレジェンドだ。

そんなラーメン界の偉人がなぜ荻窪の地を選んだのか。聞けば、荻窪がJR中央線沿線にあり、赤羽氏の本拠地である松本市からの交通の便が良いうえ、戦後の闇市から連綿と続く、荻窪ラーメンの奥深い歴史に惹かれたからだという。

現在、同店が提供するレギュラー麺メニューは、「ラーメン」、「つけめん」、「塩ラーメン」の3種。私のオススメは「塩ラーメン」と「つけめん」だ。

塩ラーメン

「塩ラーメン」は、スープの完成度が図抜けている。塩ダレの香気を、素材感豊かな出汁がしなやかに包み、濃厚でありながらも穏やかな口当たりへと昇華。中盤以降、サバ節等の節系のうま味が厳かに浮上し、味の輪郭が幾重にも重なる。

「つけめん」は、表メニューの「べんてんver.」と裏メニューの「荻窪ver.」の2種類が存在。

何も言わずに食券を渡せば表メニューとなるが、食券提出時に「荻窪でお願いします」と告げると、今はなき不朽の名店『荻窪 丸長』をオマージュしたつけ麺が味わえる。

つけめん 荻窪ver.

この「荻窪ver．」は、赤羽代表が、荻窪の地に『荻窪 丸長』の味を遺したいと考え、この店舗（『中華そばの店りょうが』）のためにわざわざ開発した渾身の力作だ。

スープをすすれば、焦がし一味唐辛子の鮮烈な辛みとうま味が舌上で火花を散らし、食べ手を熱狂の坩堝へと誘う。悶絶するほどの快楽が脳髄を直撃する点も、まるで『荻窪 丸長』の魂が乗り移ったかの如し。

本拠地長野で赤羽氏自らがスープを作り、それを、そのまま荻窪の同店へと持ち込むこだわりよう。信州と東京の叡智を凝縮させた1杯。ぜひお召し上がり願いたい。

●DATA

東京都杉並区上荻1-4-9

営：11時～15時、17時～翌1時

※日曜は昼の部のみ

アクセス：JR中央線ほか荻窪駅北口より徒歩2分

豚骨清湯の魅力が堪能できる「ラーメンGINZA TON BOX」（銀座）

10/7にオープンしたのが『ラーメンGINZA TON BOX』。三ノ輪の名店中の名店『ラーメン屋トイ・ボックス』の店主・山上氏が監修した1杯を提供する新店だ。

場所は銀座駅からほど近い銀座6丁目。『TRYラーメン大賞』で殿堂入りを果たした『トイ・ボックス』の血脈を宿したラーメンが銀座で堪能できる。これは、25年下期の東京ラーメントピックの中でも超大型の部類に入るだろう。

現在、同店が繰り出す麺メニューは、「醤油ラーメン」、「塩ラーメン」、及びそのバリエーション。開業時は、「醤油ラーメン」のみを提供していたが、試行錯誤を経て、つい先般、ようやく「塩ラーメン」がお披露目された。

私は通常、オススメを1品に絞り込むが、同店の「醤油ラーメン」と「塩ラーメン」は、本当に甲乙付けがたい。共に、麺量がさほど多いわけではないので、可能であれば、2品を連食していただきたい。

「醤油ラーメン」は、快楽中枢の扉をこじ開ける余韻深きカエシが、食べ手の味覚中枢に深い印象を刻み込む一杯。

醤油ラーメン

カエシは山上氏からの直伝で、スープの素材を鶏から豚に替えても、凛然と冴えわたる。端整でふくよかな豚の風味が、味嗅覚を恍惚感で溶かし、一度、レンゲを手に取ったが最後、丼を空けてしまうことは必定の理だ。

後発の「塩ラーメン」のクオリティも、「醤油」に負けずとも劣らない。厚みと華やかさを兼ね備えた塩ダレが、豚の深いコクと粒子レベルで交ざり合い、「豚骨塩清湯」として、比類なき高みへと到達している。

ただウマいだけでなく、テイストの随所に山上氏らしさが感じられる点も、大きな強み。豚という素材が持ち合わせる魅力を、徹底的に引き出した1杯だ。

●DATA

住：東京都中央区銀座6-3-5 第一高橋ビル1F

営：11時～15時（14時LO）、17時～22時（21時半LO）

休：月・祝翌日

アクセス：地下鉄銀座駅C2出口より徒歩5分

鶏料理の名店が紡ぐ名杯「麺や飛鳥くら田」（神田）

最後にご紹介するのは、11/18に神田にオープンした『麺や飛鳥くら田』。完全予約制の鳥料理店『飛鳥くら田』が、昼営業時に開始したラーメン業態。

JR神田駅南口から徒歩1分という至便な立地に佇む『飛鳥くら田』は、自社の養鶏場で育てた地鶏（みやざき地頭鶏、比内地鶏、名古屋コーチン）を縦横無尽に使い分ける超人気店。

そんな同店が、週に5日、12時～14時までの2時間に限り、ラーメンを振る舞う。こんな魅力的なトピックが、ラーメン好きの間で話題にならないはずがなく、『麺や飛鳥くら田』は、開業当日から現在に至るまで行列が絶えない状況だ。

提供する麺メニューは、現在のところ「醤油ラーメン」と「塩ラーメン」の2種類。オススメは、お品書きの筆頭を飾る「醤油ラーメン」。

醤油ラーメン

客席の奥に設置された厨房で、職人が丁寧に1杯1杯のラーメンを紡ぎ出す。厨房に漂う緊迫した雰囲気が、客席にまで伝わってくるようだ。

眼前に提供された「醤油ラーメン」は、寸分の違和感もない「淡麗鶏醤油」のお手本のようなビジュアル。

本業である鳥料理を通じて、地鶏の各部位の味の特性を知り尽くした“鶏の達人”が腕を振るい作り上げたスープは、滋味の凝縮が実現され、すする度に鳥肌が立って、味蕾が歓喜に沸き上がる。

肌艶なめらかな麺の麦香も、果てしなく芳醇。たかだか1日2時間の営業のために、製麺所の麺でなく、国産小麦100％の自家製麺を用意するこだわりようも称賛に値する。

●DATA

住：東京都千代田区鍛冶町1-7-5 神田美須ビル2F

営：12時～14時

休：月・日

アクセス：JR山手線ほか神田駅南口より徒歩1分

●著者プロフィール

田中一明

「フリークを超越した「超・ラーメンフリーク」として、自他ともに認める存在。ラーメンの探求をライフワークとし、新店の開拓、知られざる良店の発掘から、地元に根付いた実力店の紹介に至るまで、ラーメンの魅力を、多面的な角度から紹介。「アウトプットは、着実なインプットの土台があってこそ説得力を持つ」という信条から、年間700杯を超えるラーメンを、エリアを問わず実食。47都道府県のラーメン店を制覇し、現在は各市町村に根付く優良店を精力的に発掘中。