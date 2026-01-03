【お餅の簡単アレンジ3選】止まらぬ美味しさ！ 黒ごま・のり塩・ピリ辛風味
⚫︎お正月に欠かせないお餅。いつもと違う絶品お餅アレンジのレシピをプロがお教えします。
お正月にお餅を食べるのは、「歯固めの儀」が由来と言われ、お正月に固いものを食べることで、長寿や健康を願う意味が込められていると言われています。また、その年の豊作や幸せを司る年神様の魂が宿るとも考えられています。
だからこそ、お正月にはお餅をいろんな味わいで楽しみたいもの。お雑煮や焼き餅、きな粉餅といった定番だけじゃない、プロおすすめの3つのアレンジレシピをご紹介します。
・黒ごまナムル餅
・大きいのり塩おかき
・よだれ餅（餅とツナのピリ辛ポン酢がけ）
ぜひお気に入りのアレンジレシピに加えて、おやつに、おつまみに家族みんなで味わってください。
「黒ごまナムル餅」の作り方
にんにくと胡麻が効いたナムル味のお餅は、おつまみやお正月料理の一品に加えてみて。
材料
・切り餅……2個
・黒すりごま……小さじ4
A
・醤油・ごま油……小さじ2／3
・おろしにんにく……少々
作り方
1．鍋に餅とかぶるくらいの水を入れ火にかける。沸いたら弱火にし、4分ほど餅に火が入るまで茹でる。
＜point！＞火が強いとお餅が柔らかくなる前に周りが溶けてドロドロになってしまうので弱火で中まで火を通す。
2．1を引き上げて混ぜ合わせたAと和えて、黒すりごまをまぶす。
「大きいのり塩おかき」の作り方
少し多めの油で焼くことで周りはさくっと、中はもちもち食感！ のり塩味は裏切りません。
材料
・切り餅……2個
・オリーブオイル……小さじ2
・粗塩……適量
・青のり……適量
作り方
1．フライパンにオリーブオイルを熱し、餅を入れて中火で4分焼く。裏返し弱めの中火～中火で4分焼く。
＜point！＞餅の周りがきつね色に焼けていればOK！
2．残りの面も転がしながら焼き、1で焼いた面を追加で焼く。
＜point！＞お餅が膨らんでくるので、1で焼けていなかった中央の部分を焼くと良い。
3．器に盛り、塩と青のりをかける。
よだれ餅 ～餅とツナのピリ辛ポン酢がけ～
ラー油がピリッと効いていておつまみにもおすすめ！ ポン酢が染みた部分とサクッとしたおもちを楽しめます。
材料
・切り餅……2個
・ツナ缶……小1缶
A
・ポン酢……大さじ1～大さじ11／2
・ラー油……適量
・小口ねぎ……適量
作り方
1．ツナのオイルを切る。
2．餅を3等分に切る。予熱したトースターで6分ほど餅に火が入るまで焼く。
3．器に2を並べ1をのせ、Aをかける。
