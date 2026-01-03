2026年、来年の政局はどう動くのか。高市早苗総理がキーマンであることは間違いないが、その脇を固め、各党との橋渡しを担う人物にも注目が集まっている。ニュース番組『わたしとニュース』に出演した選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏が、来年の“政界のキーマン”を挙げた。

【映像】2026年政界のキーマンは維新の議員（顔写真あり）

伊藤氏は「あえて1人というならば、日本維新の会の遠藤敬国会対策委員長」と自民・維新連立政権における“影の実力者”と評される遠藤氏を挙げた。

その理由として「遠藤氏は総理大臣補佐官として内閣を支えていて、また一方で、維新では国対委員長を務め、党をまたいだ人脈の強い方。私もインタビューをさせていただいたことがあるが、本当にすごい人なのにざっくばらんに話してくれて、いい意味で人たらしな方だという印象がある。遠藤氏が各党との協議に汗をかかれていることを考えると、次の通常国会で高市政権がどう政策を進めるのか、また他党がどう動くか、非常に左右する影響力を持つ方なのではないかと思って注目している」と語った。

また、遠藤氏が最近メディア露出を増やしている点にも注目しているという。「遠藤氏がちょうど臨時国会のことが少し落ち着かれた頃くらいから、メディアに出演されていて、私もよく動画を拝見している。総理大臣補佐官としてはメディアに出るとなかなか話せないようなこともあると思うが、やはり表の場に出て、どういう話し方をされるのか、何について触れるのか、説明をすると我々の目から見えるものが出てくる。それを見ていくことで、もしかして次の一手はこれなのかな？という想像がしやすいのではないか」。

（『わたしとニュース』より）