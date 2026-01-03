福岡市が新年度、半導体の開発・設計を行う企業（ファブレス）の誘致を強化する新たな支援策を設けることがわかった。

市内進出企業に助成する制度を改正し、ファブレスに特化したメニューをつくる方針だ。市街地で進む再開発事業で整備したオフィスビルへの入居を見込み、世界的に需要が高まっている半導体の関連企業を集めて都市の成長につなげる。（原聖悟、後藤茜）

企業誘致について、福岡市は「立地交付金制度」で、市内に拠点を設けた最先端分野の企業に金銭支援を行っている。オフィスの延べ床面積に応じて最大１億円の賃料助成などがある。

市関係者によると、市はこの制度の中で、ファブレスなど半導体関連の企業に対する支援を手厚くする。ファブレスが使いやすい支援メニューを新設し、延べ床面積の適用基準の緩和や、高額な設計ソフト関連費など入居時にかかる設備投資への補助を検討している。新年度早期の制度改正、施行を目指す。

半導体はスマートフォンや自動車、家電、通信基盤などあらゆる電子機器に使われる部品で、世界半導体市場統計（ＷＳＴＳ）によると、２０２５年の世界の市場規模は７７２２億ドル（約１２０兆円）。人工知能（ＡＩ）などの進展で今後も需要は拡大し、業界では３０年頃までには１兆ドル（約１５６兆円）規模に達すると予測されている。

ファブレスの重要性も増し、最大手・米エヌビディアは２５年１０月に時価総額が５兆ドル（約７７０兆円）を世界で初めて突破した。

九州では、受託製造で世界最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）が進出した熊本県を中心に、半導体関連企業の集積が進む。

熊本に近い福岡市も、関連企業を誘致できれば、相乗効果が期待できる。

だが、大量の水と広大な敷地が必要な製造工場の建設は、市内は水源に乏しく、土地も限られ、難しい。

そこで市は工場を持たないファブレスに注目。市内には約３０社あるが、天神地区の再開発促進策「天神ビッグバン」などで高層ビルが市中心部に整備され、機密性の高い情報を扱うファブレスに適した、セキュリティーの高いオフィススペースが増えているため、誘致に力を入れることにした。オフィスビル仲介の三鬼商事のまとめでは、天神地区の２５年１１月の平均空室率は、前年同月比４・６０ポイント増の９・０５％で、市内のビジネス地区全体（４・８７％）の倍近い。

市は２８年度までの中期計画で、ファブレスなど成長分野企業の「年間６０社」の市内進出を目標にした。

２４年度の進出企業は５５社で、うちファブレスは１社にとどまった。小規模で、現行の交付金制度は適用されなかったという。制度をファブレスに合ったものに改めることで進出を促し、市内の成長分野企業の中核にしたい考えだ。市新産業振興課は、「ファブレスが集まることで、関連企業やエンジニアの交流が活発化し、新しいサービス・製品の創出にもつながる。市の幅広い発展が期待できる」と話している。

◆ファブレス＝工場（ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ ｆａｃｉｌｉｔｙ）を持たない（ｌｅｓｓ）の略語。主に開発・設計に特化した企業を指す。半導体分野では分業が進み、用途に応じた半導体の回路図をファブレスが作り、製造企業（ファウンドリー）、組み立て・検査企業（オーサット）などを経て完成する。