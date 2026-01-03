『マツコの知らない世界』新春SP、鉄道好き8人が大集合 国内外の豪華列車を紹介
TBSはきょう3日、『マツコの知らない世界 新春SP』（後9：00〜）を放送する。
【番組カット】鉄道好き大集合！『マツコの知らない世界』新春SP出演者
2時間15分にわたる新春スペシャルでは、これまで番組に登場した鉄道好きが「鉄道オールスターズ」として一堂に会し、観れば必ず乗りたくなる日本と海外の豪華列車の数々を紹介する。
今回スタジオには、「乗り換えの世界」に登場した三上さん、廣戸さん、鈴木さん、「時刻表の世界」に登場した哲也さん、健生くんの鈴木さん親子、「路面電車の世界」に登場した堀切さんと高橋さん（※高＝はしごだか）、そしてこれまで何度も番組に登場している鉄道写真家の櫻井さん、なんと8人もの鉄道好きが大集合。
そんな「鉄道オールスターズ」の皆さんによると、ここ数年、列車に揺られながら素晴らしい景色とおいしい食事が楽しめる「グルメ列車」が次々と誕生しているという。
JR九州「36 ぷらす3」は個室でゆったり食事をしながら不知火海など九州の絶景を楽しむことができ、西武鉄道「52席の至福」ではフレンチのフルコースが味わえ、愛知県豊橋市では熱々のおでんにビール飲み放題という「おでんしゃ」が運行中。さらにスタジオでマツコが「本番中なのに無言で食べちゃった」というほどの絶品握りたて寿司が堪能できる、富山県の観光列車「一万三千尺物語」など、この冬乗りたい日本各地のグルメ列車が次々と登場する。
今回、中学1年生になった時刻表マニアの健生くんが、櫻井さんと共にスイスの「氷河特急」に乗車。観光大国・スイスでも人気の観光列車で、およそ8時間かけてアルプスの雄大な景色の中を走り、最高地点の標高は2000メートルを超えるという。そんな「氷河特急」をわずか13歳で満喫してきたという健生くんに、マツコは「こんな年齢から良い思いして！」と嫉妬しまくり。
さらに、人間国宝・坂東玉三郎とマツコが熱く語り合う「歌舞伎女方の世界」も届ける。
