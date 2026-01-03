山陽道で雪による立ち往生…大竹インターチェンジ付近で渋滞20km　北陸・関東甲信・近畿・中国で降雪の恐れ

山陽道で雪による立ち往生

3日も広い範囲で雪となる見込みで、広島県の山陽自動車道では車が立ち往生し、渋滞が続いている。

竹内研二記者：

（2日）午後11時40分です。通行禁止となって、今から大竹インターチェンジから下道におります。

広島県では2日午後8時半ごろ、山陽自動車道上り線大竹インターチェンジから廿日市インターチェンジの間で、雪や路面の凍結により、複数の車が立ち往生した。

3日午前4時の時点でも広島・大竹市の大竹インターチェンジを先頭に20km以上の渋滞が続いた。

警察によると、2日夜から3日朝にかけて、山陽道の大竹と廿日市インターチェンジの間で、「ノーマルタイヤで立ち往生した」などといった通報が複数寄せられた。

3日午前、上り線は山口県の熊毛（くまげ）から廿日市インターチェンジの間が通行止めとなっていて、国道は、帰省中の車などで渋滞している。

福岡から大阪に帰省中の男性：

24時間以上ずっと車に乗っているんで食事もできていないですし、トイレ行くのもなかなかできないので…。

また、JR芸備線は、東城と下深川駅の間が3日始発から運転を見合わせている。

2日は東京や大阪で初雪観測

2日は、東京や大阪でも初雪が観測されるなど広い範囲で雪となり、日本海側では雪が降り続いている。

4日午前6時までの24時間で降る雪の量は、北陸と関東甲信で40cm、近畿で30cm、中国地方で25cmの予想。

年始の移動が多くなる時期だが、雪に備え冬用タイヤやチェーンの準備を怠りなく。

（テレビ新広島・フジテレビ）