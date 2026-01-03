女優でヨガインストラクターの女優野本由布子が3日までに、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。結婚したことを発表した。

「ご報告」と題し、「いつもお世話になっている皆様へ 年始のご挨拶に乗せましてご報告を 私事で大変恐縮ではありますが、結婚しました お相手は一般男性です 今のここでしかチャンスないので言ってみました。w 昭和すぎるかな？w」と公表した。

笑顔の白無垢（むく）姿でのツーショットも公開し、「そんな私は一般女性であり、俳優でありヨガインストラクターであり。また誰かにとっては別の何かでもあります。色んな方のおかげで、光の当たる場所に立たせて頂いたり スタジオで沢山の事を共有したり 穏やかに日常を過ごすことができています これからも私らしく笑顔で進んでいけたらなと思いますので、今後とも末長くお付き合いのほど、よろしくお願いいたします 俳優業も続けてまいりますので、引き続き応援していただけると嬉しいです」とつづった。

「余談」としたうえで「撮影時ヘアメイクさんに『白無垢でこんなに走る花嫁さん初めてです』と言われ、気付いたら旦那様置き去りで居なくなってました笑 結婚したとて、相変わらずの私で2026年も過ごせそうです 本年も何卒よろしくお願いいたします」と続けた。

野本は神奈川県出身。劇団カンタービレに所属。舞台女優を続けながら、ヨガインストラクター、エアリアルヨガ講師としても活動。趣味はギョーザ巡り。好きな飲み物はクラフトビール、ワイン。身長165センチ。血液型O。