µµÅÄÏÂµ£¤¬¸½Ìò¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤òÌÀ¸À¡Öº£Ç¯¡¢ºÇ¸å¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀäÂÐ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µ£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦µµÅÄÏÂµ£¡Ê£³£´¡á£Ô£Í£Ë¡Ë¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ö£Ô£Í£Ë¡¡£Â£Ï£Ø¡¡£Ô£Ö¡×¤Ç£²£°£²£¶Ç¯¤¬¸½Ìò¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂµ£¤ÏºòÇ¯£±£²·î£³£°Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡Ö²¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£³£µºÐ¡ÊÃÂÀ¸Æü¤Ï£··î£±£²Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¤¢¤È£±Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤¬ºÇ¸å¤Î¾¡Éé¤Ç¤¹¤Í¡£ÍèÇ¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¬ºÇ¸å¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£µ·î¤Ë£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥ì¥ª¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÈ½ÄêÉé¤±¡£ÏÂµ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ì¥ª¤ËºÆÀï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤¹¤âÃÇ¤é¤ì¡¢£×£Â£ÃÆ±µéµÙÍÜ²¦¼Ô¥ì¥¤¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£×£Â£Ã¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤é¤ì¤º¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¶¤â»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤é£×£Â£Á¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢£×£Â£Ï¹Ô¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÏÃ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Èº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ê¼¡Àï¤Ï¡ËÀ¤³¦Àï¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÅÔ¹ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÀ¤³¦Àï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤½¤³¤Ï¸ò¾Ä¤Ê¤ó¤ÇÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤¢¤È¤Ï»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤»î¹ç¤Ï²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È£³³¬µéÀ©ÇÆ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸µÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤â¡Öº£Ç¯¤ÏÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÊÖ¤êºé¤¯¡£º£Ç¯¡¢ºÇ¸å¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢ÀäÂÐ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²þ¤á¤ÆÌÀ¸À¤·¤¿¡£¡ÖµµÅÄ»°·»Äï¡×¤È¤·¤Æ°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Ä¹ÃË¤Î¶½µ£»á¡¢¼¡ÃË¤ÎÂçµ£»á¤ÏÀè¤Ë°úÂà¡£»°ÃË¤ÎÏÂµ£¤ÏÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£