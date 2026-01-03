歌手の相川七瀬（50）が3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。第102回東京箱根間往復大学駅伝で活躍する母校・国学院大にエールを送った。

この日、「箱根駅伝」の復路が神奈川・箱根町をスタート。7区（21.3キロ）で国学院大が2位に浮上した。当日のエントリー変更で配置された4年連続出場の高山豪起（4年）が区間歴代2位の1時間0分54秒をマーク。12.85キロで中大と早大を一気に抜き去ると、運営管理車の前田康弘監督から「高山！ここが大事！」とハッパをかけられながら走った。前回大会で佐藤圭汰（駒大）がマークした区間記録1時間0分43秒には届かなかったものの、トップ通過の青学大との差を1分28秒まで縮めた。

相川は高山の快走中に「高山くんは一年生のときから見て来て本当に思い入れがある」としみじみ。「るいくんがやったように、やりきって欲しい もはや母の気持ち」とエールを送った。

ゴール後には「高山くん区間賞」と涙を流す絵文字付きでコメント。「本当に嬉しい」と感無量だった。

相川は2020年に国学院大神道文化学部に入学。24年に卒業し、4月に大学院に進学している。24年には「出雲全日本大学選抜駅伝」「全日本大学駅伝」をどちらも現地観戦し、国学院大の優勝を見届けていた。